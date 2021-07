Von Heiko P. Wacker

Bad Schönborn. Von Wiesloch nach Bruchsal fährt die S-Bahn eine runde Viertelstunde. Startet man in Heidelberg sind es knapp 30 Minuten. Indes kann es mitunter auch deutlich länger dauern. Dann, wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat. Oder dann, wenn einem in Bad Schönborn ein Storchennest ins Auge sticht. Und dann noch eins, und noch eins. So geschah es Dieter Hoinkis, der bei seiner Durchfahrt nicht so recht glauben wollte, dass Meister Adebar tatsächlich auf den Masten der Fahrdrähte nistet, für den Rentner aus Gotha Grund genug, in Bruchsal die Richtung zu wechseln, um sich das Phänomen mit eigenen Augen anzuschauen. "Gelandet" ist er kurz darauf in der Werkstatt von Alexander Dewald. Und damit genau beim richtigen Mann.

Um dies zu verstehen muss ein Blick zurück geworfen werden, denn noch vor Kurzem war der schmale Streifen entlang der Bahnlinie Wiesloch-Bruchsal südlich von Bad Schönborn-Kronau eher trist. "Klar, im Sommer wuchs da das Gestrüpp, das verdeckte immerhin den Müll und den Morast", erinnert sich Dewald. "Im Winter aber, da sah man den Bauschutt, den Schrott und den Dreck, den Spaziergänger oder Radfahrer so hinterlassen, Plastikflaschen zum Beispiel." Wenn ein Areal marode ausschaut, dann habe der Mensch offenbar kaum Hemmungen, seinen eigenen Unrat noch beizugeben, meint er, selbst Anwohner und deshalb täglich mit dem Anblick konfrontiert, der sich gegenüber seiner Haustür offenbarte. Zwischen Bahnlinie und Straße, die sich völlig zu Recht "In den Erlen" nennt, sah es marode aus.

"Wo ist denn die Gemeinde", würden manche in solch einer Situation lärmen, der übliche Spruch "man müsste was machen" wabert in den Vordergrund, wobei das "man" auf jeden anderen zielt, nicht aber auf die eigene Person. Dewald hingegen sieht und sah die Sache etwas differenzierter. Auch er wandte sich an die Gemeinde – aber weniger mit vorwurfsvollen Mäkeleien als vielmehr mit der Ankündigung, dass "man" nun etwas unternehmen werde. Deshalb war sein Appell ans Stadtoberhaupt weniger als Hilferuf zu verstehen, sondern eher als Ansage. "Herr Huge, wir müssen was tun" waren die Worte, mit denen alles anfing, tags darauf begann er in Eigenregie mit den Aufräumarbeiten.

Doch stets, wenn einer vorangeht – gehen andere mit, rasch fanden sich helfende Hände. Nachbar Sascha Siegloch organisierte schweres Gerät, Schlossereimeister Karlheinz Rimpf stiftete seniorengerechte Bänke für den in wenigen Wochen entstehenden Park, selbst Anwohner des nahebei gelegenen Neubaugebiets pflanzten Bäume. Auch der Bauhof der Gemeinde packte mit an, "die Gemeinde war überhaupt vollkommen offen für das Projekt, das kann man im Einzelnen gar nicht aufzählen, was da alles an Hilfe kam", freut sich Alex. Und auch die Gaswerke stifteten Brutkästen. Noch heute wundert sich Dewald, wie unbürokratisch eine Bürgeraktion von einer Gemeinde wie Bad Schönborn unterstützt werden kann. Das hat Wellen geschlagen: Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Berlin widmete dem privaten Engagement einen umfassenden Beitrag im Mitgliedermagazin, und auch eine Firma aus Waibstadt war so begeistert vom Projekt, dass Schilder gestiftet wurden, die von der Metamorphose der Müllhalde in einen Park künden.

Entstanden ist eine charmante Grünanlage über rund 250 Meter direkt am Bahndamm, die ihrem Namen "Storchenpark" alle Ehre macht, kreisen doch in der Luft zahlreiche Brutpaare, die in den feuchten Wiesen genügend Nahrung finden, während die Bäume – aber eben auch die Masten der Fahrdrähte der Bahn – hoch gelegene Nistmöglichkeiten bieten. Auch die mittlerweile in Eigenregie aufgestellten Nistkörbe werden gut angenommen, rund 70 Störche bereichern das Areal, die ersten Rückkehrer aus dem Süden beginnen schon im zeitigen Frühling mit dem Bau der luftigen Eigenheime, in denen sich zwischen April und Mai der Nachwuchs einstellt.

Deshalb konnte Dieter Hoinkis im März auch so staunend aus dem Fenster der Bahn blicken: "So etwas hatte ich noch nicht gesehen", zeigt er sich heute noch fassungslos. "Die bauen direkt auf den Masten, direkt über den Starkstromleitungen – und lassen sich nicht einmal von einem ICE stören oder einem Güterzug, Wahnsinn!" Im Ruhestand hat der alleinstehende Herr Muße fürs Reisen. "Aber so etwas hatte ich noch nicht gesehen" wiederholt er sich. "So eine Kunstfertigkeit, ein so schweres Nest auf so einen Pfahl zu setzen!"

In Bruchsal wechselt er spontan die Fahrtrichtung, am Ziel erkundigt er sich nach den Machern hinter dem Park – und steht wenig später bei Dewald in der Werkstatt, so sehr angetan vom Storchenpark, dass er direkt in die Tasche greift, um zwei Bänke zu stiften. Die zweite soll in diesen Tagen aufgestellt werden – passend zu den ersten Flügelschlägen der jungen Störche. Schon ab Mitte August entschwindet Meister Adebar Richtung Süden. Bei den meisten Protagonisten handelt es sich übrigens um alte Bekannte – erkennbar auch an den vom Naturschutzbund anlegten Ringen.

"Anfangs sieht man die Kleinen kaum", erklärt Dewald, der stets ein Teleskop am Start hat, um den Nachwuchs zu beobachten. "Wenn dann aber die ersten Köpfe sichtbar werden, und die Jungen bald darauf das erste mal die Schwingen lüften, dann weiß man – jetzt geht es bald wieder los mit den Übungsflügen." Etwas verträumt schaut er einem Jungstorch zu, der staksig und unbeholfen zum Flug ansetzt, was anfangs eher wie ein Sprung in den Abgrund anmutet. Doch schnell lernen die Jungtiere das Geheimnis des Vogelflugs, "dann ist hier im Park richtig was geboten!" Die beherzten Nachbarn, die den Park realisiert haben, sitzen gerne mal – aktuell natürlich mit Abstand – in "ihrer" Grünanlage, genießen die Sommerluft, und freuen sich über das jährliche Spektakel im Storchenpark. Wobei nicht vergessen werden darf, dass die Störche vor dem Park da waren, lange vorher. "Es kommen auch immer Leute von außerhalb, der Park ist schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern recht beliebt", meint Dewald.

Wohl keiner wird jedoch eine solche Anreise haben wie Dieter Hoinkis, mittlerweile trat er auch noch dem Landesbund für Vogelschutz bei. Sein Engagement für den Storchenpark indes hat eine sehr persönliche Note, nahe dem Bahnhof Bad Schönborn-Kronau haben eben nicht nur die Störche eine Heimat gefunden. Auch Herr Hoinkis ist hier in gewisser Weise angelandet: Seine beiden Bänke werden stets auf ihn warten.