Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. "Ich sehe dem Fest mit Optimismus entgegen", so Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge in seiner Neujahrs-Grußbotschaft. Denn: "2021 muss das Jahr werden, in dem wir die Corona-Krise überwinden." In der Kurgemeinde werden "50 Jahre Bad Schönborn" gefeiert – anders allerdings als ursprünglich geplant. Etliche Veranstaltungen fallen aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ins Wasser. Der Grund zum Feiern habe jedoch weiterhin Bestand, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

"Vor Ausbruch der Pandemie hatte das Rathausteam alles für einen besonderen Start ins Jubiläumsjahr 2021 vorbereitet", teilte das Ortsoberhaupt mit. So sollte zu Silvester eine Lasershow bei der Michael-Ende-Schule den Startschuss zum Geburtstagsfest markieren. "Jetzt feiern wir still und coronakonform", merkt Huge an. Man sei aber zuversichtlich, dass das eigentliche Jubiläumswochenende mit Festumzug und Ehrenabend vom 25. bis 27. Juni über die Bühne gehen könne.

Zeitgleich hat die Doppelgemeinde ein neues Logo kreiert. "Ein Logo für einen noch höheren Wiedererkennungswert als Tourismus-Standort durch den gemeinsamen Auftritt von Gemeinde, Tourist-Info und Thermarium", erklärt der Verwaltungschef. Das Wasser der Heilquelle sowie die schöne Natur und Landschaft rund um Bad Schönborn würden in dem einfachen Logo stimmig repräsentiert.

Seit 50 Jahren eine Gemeinde

Auch ein Jubiläumskalender mit Impressionen und Bildern aus den 1960er und 1970er Jahren rund um die Fusion der damaligen Gemeinden Mingolsheim und Langenbrücken wurde aufgelegt. Momentaufnahmen aus dem Alltagsleben, aus Vereinen, dem Kurwesen und den Ortsteilen sowie aus einer geschichtsträchtigen Zeit, die vielen Mitmenschen noch präsent ist.

Der Zusammenschluss von Bad Langenbrücken und Bad Mingolsheim prägte das Jahr 1971 in der Doppelgemeinde. Bereits 1970 hatten beide Orte eine Vereinbarung über eine Fusion getroffen und am 5. Januar 1971 tagte der Gesamt-Gemeinderat im Langenbrückener Rathaus. Zuvor hatte bereits der Landkreis am 29. Dezember 1970 die Genehmigung zu einem Zusammenschluss erteilt. Zunächst hieß die Gemeinde "Bad Mingolsheim-Langenbrücken" mit der Auflage, diesen Namen "alsbald" zu ändern.

Als vorläufiger Bürgermeister wurde Valentin Merger bestellt. Im März 1971 wurde Walter Bender zum Bürgermeister gewählt und die Gemeinderatswahl fand mit unechter Teilortswahl statt, wie aus dem Mitteilungsblatt vom 26. März 1971 hervorgeht.

Die Namenswahl für die neue Kommune gestaltete sich schwierig, denn 73 Vorschläge waren eingereicht worden. Letztlich waren die Namen Bad Mingolsheim-Langenbrücken, Bad Kislau und Bad Schönborn in die Endauswahl gekommen, wobei sich der letztgenannte Name nach drei Abstimmungsgängen im Mai 1971 mehrheitlich durchsetzte. Der Name Bad Schönborn geht auf Damian von Schönborn, Fürstbischof von Speyer (1719 bis 1743), zurück. Doch im Juli wurde der "unter Zeitdruck" getroffene Beschluss in Frage gestellt. "Plötzlich waren Bad Solen, Bad Kraichbronn oder Bad Heilsberg im Gespräch", so ein Zeitzeuge. Letztlich jedoch sollte eine Bürgeranhörung Abhilfe verschaffen und sich der Name "Bad Schönborn" durchsetzen.

Die beiden Orte Langenbrücken (Uzname: "Hütle") und Mingolsheim (Neckname: "Sunnespritzer") mit ihrer geschlossenen Dorfgemeinschaft, die sich wie in der Ortschronik beschrieben, "über lange Zeit in herzlicher Eifersucht verbunden waren", hatten zusammengefunden. Trotz alledem gibt es auch heute noch eine mentale Schranke, die nicht zuletzt durch die Mundartgrenze ersichtlich ist. Wie dem auch sei: Die Nachgeborenen und Zugezogenen haben damit kein Problem.

1971 hatten die beiden Gemeinden zusammen rund 7750 Einwohner. Heute zählt der Kurort etwa 13.500 Einwohner, wobei im Ortsteil Langenbrücken rund 6200 Menschen wohnen. Mingolsheim hat etwa 1000 Einwohner mehr. Seit Jahresbeginn hat Bad Schönborn auch einen neuen Markenauftritt. Neben dem neuen Claim "Bad Schönborn – Meine Natur" wurden auch die Wortbildmarken der Gemeinde und dem Thermarium angeglichen "um einen Wiedererkennungseffekt und eine Synergie beider Marken zu gewährleisten", wie Bürgermeister Klaus Detlev Huge, Thermarium-Geschäftsführer Markus Hoppe und Klaus Heinzmann, Leiter der Touristik-Information, mitteilen.

Info: Der 14-seitige Jubiläums-Kalender hat eine streng limitierte Auflage und kann für 11,90 Euro unter E-Mail Zusammen-leben@bad-schoenborn.de oder Telefon 0 72 53/87 02 11 erworben werden.