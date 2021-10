Bad Schönborn. (tt) Eigentlich hätte der zehnjährige Eric aus Bad Schönborn schon lange seine neuen Klassenkameraden am Gymnasium kennenlernen sollen. Doch Eric hat Blutkrebs. Die Diagnose ist für die vierköpfige Familie ein Schock. Und seit letzten Mittwoch weiß die Familie: Die Therapie mit Chemospritzen und Bluttransfusionen schlägt bei Eric nicht an. Nur eine Stammzelltransplantation kann den Zehnjährigen jetzt noch retten. Die DKMS sucht deshalb nach einem geeigneten Stammzellspender. Wer noch nicht bei der DKMS registriert, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

"Wir werden weder aufgeben noch verzweifeln, damit helfen wir Eric am wenigsten. Es gibt nur ein einziges Ziel: das Leben unseres Kindes zu retten. Dafür tun wir alles", sagen Erics Eltern Tina und Heiko. Weil sie auf einen passenden Stammzellspender für ihr Kind angewiesen sind, bitten sie um Unterstützung: "Bitte lassen Sie sich registrieren. Damit schenken sie Eric, aber auch vielen anderen Betroffenen, das Größte und Wertvollste, was es gibt: Die Hoffnung auf ein zweites Leben."

Eric ist eigentlich ein lebensfroher und empathischer Junge. Offen, voller Energie und immer in Bewegung. Bei Wind und Wetter spielt er draußen mit seinen Freunden, fährt Fahrrad, geht schwimmen, spielt Tennis. Er ist ein echtes Naturkind, sagen seine Eltern. Wenn er groß ist, möchte er Dschungelforscher werden. Ende Mai hat Erics große Schwester Lena Geburtstag. Familie und Freunde sind da, alle feiern ausgelassen im Garten, Eric strahlt. Es geht ihm gut.

Am nächsten Tag hat er einen dicken Hals, aber keine Schmerzen. Seine Eltern haben keinen Grund zur Sorge. Am nächsten Tag haben sie einen regulären Termin beim Kinderarzt. Der untersucht Eric und vermutet eine Mandelentzündung. Er verschreibt ein Medikament und rät zum Abwarten. Am gleichen Abend ist der Hals deutlich geschwollener, der Arzt nimmt sicherheitshalber Blut ab.

Wenige Stunde später erhalten die Eltern einen Anruf, der das Leben der Familie schlagartig verändert: Die Lage sei ernst, die Familie solle unverzüglich in die Uniklinik nach Heidelberg fahren. In der Uniklinik erhärtet sich nach vielen Untersuchungen und einer Knochenmarkpunktion der Verdacht: Eric hat Blutkrebs. Der Zehnjährige bekommt eine Kortisontherapie, kurze Zeit später folgt der erste dreiwöchige Chemoblock.

"Ich kann mich kaum noch an den Moment erinnern, als wir die Diagnose bekamen. Zu groß war der Schock. Wir sind wie leere Hüllen rumgelaufen, haben uns nicht gespürt, nur noch funktioniert", erinnert sich der Vater. Wegen Corona darf nur die Mutter bei Eric in der Klinik bleiben. Auch die zwölfjährige Schwester wird aus der Bahn geworfen. Die Familie ist im Ausnahmezustand. Nach drei Wochen kommt Eric nach Hause, muss aber regelmäßig in die Tagesklinik, um Chemospritzen und Bluttransfusionen zu bekommen.

An guten und normalen Tagen gibt es Momente, in denen sie sogar lachen können. Aber es gibt auch die schlechten Tage, an denen die Schmerzen und Nebenwirkungen so massiv sind, dass Eric verzweifelt. "Das sind die schlimmsten Momente. Wenn Eric nicht mehr daran glaubt, dass er es schafft. Wenn er sich an uns klammert und sagt, dass er Angst habe. Das bringt uns an die unsere Grenzen", sagen die Eltern. Seit Donnerstag ist er wieder stationär aufgenommen, bekommt eine hoch dosierte Chemotherapie. Seine Schleimhäute sind angegriffen, seine Lippen offen. Er kann kaum noch essen, erbricht sich immer wieder, ist kraftlos. Aber er gibt nicht auf.

Info: Wer helfen möchte, kann sich unter www.dkms.de/eric ein Registrierungsset bestellen und so vielleicht zum Lebensretter von Eric werden.