St. Leon-Rot. (pol/mare) Ein Exhibitionist hat am Montagmittag beim Autobahnkreuz Walldorf sein Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei.

Um kurz vor 12 Uhr fiel demnach einem Fahrgast in einem Reisebus ein nackter Mann auf, der am Waldrand lag und onanierte

Am Montagmittag trat ein unbekannter Exhibitionist am Waldrand nahe dem Autobahnkreuz Walldorf auf. Ein Zeugen, Reisegast in einem Fernverkehrsbus, meldete der Polizei kurz nach 12 Uhr eine männliche Person, die nackt am Waldrand lag und dabei onanierte. Dabei trug der Mann eine Sturmhaube über dem Kopf.

Da der Reisegast sich vor Ort nicht auskannte, gab er bei der Polizei an, dass dies am Autobahnparkplatz nahe dem Autobahnkreuz Walldorf war.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Ende 20 bis Anfang 40 Jahre alt, er hatte einen fülligen Körperbau und trug eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/1744444 melden können.