Wiesloch. (hds) Seit Jahren schon sind Jutta und Dr. Adolf Suchy bestens geübt im Händeschütteln, und das direkt vor ihrer Stadtapotheke im Herzen der Weinstadt. Sie begrüßen hier die Teilnehmer der "Bertha-Benz-Fahrt", die seit 1988 alle zwei Jahre stattfindet und an jenes epochale Ereignis im Jahr 1888 erinnert, als Bertha Benz ihren historischen Ausflug mit dem dreirädrigen Patent-Motorwagen unternahm, den ihr Mann Carl Benz entwickelt hatte. Begleitet von ihren Söhnen Eugen und Richard machte sie sich damals von Mannheim heimlich auf nach Pforzheim, um ihre Mutter zu besuchen.

Organisiert wird die Gedächtnisfahrt vom Allgemeinen Schnauferl Club Baden-Württemberg, Pfalz, Saar und dem Automuseum Dr. Carl Benz aus Ladenburg. Wiesloch spielt dabei immer eine prominente Rolle, weil die Ausflügler hier vor 131 Jahren einen historischen Halt einlegen mussten. Bertha Benz war der Sprit ausgegangen.

Apotheker Willy Ockel, seit Jahren "dargestellt" von Adolf Suchy, konnte der verzweifelten Bertha mit dem Waschbenzin Ligroin aushelfen, und so konnte sie ihre legendäre Fahrt fortsetzen. Seitdem gilt die Stadtapotheke in Wiesloch als "erste Tankstelle der Welt".

Die Ligroin-Fläschchen enthielten diesmal kein Benzin, sondern ein geistiges Getränk. Foto: Siegfried

Auch diesmal hatten es sich zahlreiche Schaulustige nicht nehmen lassen, das lautstarke Spektakel zu beobachten. Rund 70 Oldtimer - das älteste Fahrzeug, ein Malicet & Blin Vis-a-vis, stammt aus dem Jahr 1897 - knatterten durch die Hauptstraße, um sich vom Ehepaar Suchy mit eben jenem Ligroin und einer Urkunde versorgen zu lassen. Allerdings enthielten die kleinen Glasfläschchen diesmal kein Benzin, sondern Hochprozentiges für Leib und Seele. Immer wieder gab es Beifall, als die betagten Autos vorfuhren und bestaunt werden konnten.

Ein Cadillac von 1904 war ebenso dabei wie ein Benz Velo Comfortable und auch einige Exemplare des legendären Ford-T-Modells, des ersten Fließband-Autos. Sie alle tuckerten bei herrlichem Wetter durch die Straßen. Aber auch eher unbekannte Marken wie ein Locomobile oder ein Wanderer wurden gesichtet.

Viel bestaunt: eine Hupe in Form eines Schlangenkopfes. Foto: Siegfried

Die Insassen hatten sich größtenteils historisch gewandet. Flotte Hüte bei den Damen und eng geschnürte Lederkappen bei den Herren prägten das Bild. Und auch so manch vierbeiniger Begleiter machte die Fahrt mit. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern und Bürgermeister Ludwig Sauer konnte gar eine Besucherin aus Wien begrüßen.

Die Leiterin des dortigen Verkehrsmuseums hatte es sich nicht nehmen lassen, als Beifahrerin an der Ausfahrt teilzunehmen. Glücklicherweise spielte das Wetter mit, denn viele Fahrzeuge, so unter anderem ein knallgelber Vauxhall Hurlingham, waren ohne schützendes Dach unterwegs.

Für die interessierten Besucher gab es stets einige Informationen zu den Fahrzeugen und so wurde vermittelt, dass ein Locomobile 48 Sportif einen Motor mit mehr als acht Litern Hubraum unter seiner mächtigen Haube verbirgt. Natürlich hatten es sich die Besitzer nicht nehmen lassen, ihre Autos fein rauszuputzen, und so blinkte es an allen Ecken und Enden, wobei Messing dominierte.

Jutta Benz, die Urenkelin von Bertha und Carl Benz, hatte es sich nicht nehmen lassen, mit von der historischen Partie zu sein. Foto: Siegfried

Nicht fehlen durfte an diesem Tag die "Nachfüllaktion" am Benz-Patentmotorwagen, einem Nachbau, der den "Freunden historischer Fahrzeuge Wiesloch" gehört. Mit Ligroin natürlich, von Suchy höchstpersönlich vorgenommen und mit einem freundlichen Lächeln von "Bertha" alias Anne Asbree bedacht, die mit ihren Söhnen Eugen und Richard, in deren Rollen Luca und Paul geschlüpft waren, das Tank-Schauspiel beobachtete.

Aber es waren nicht nur die klassischen Oldtimer unterwegs. Auch ein Chevrolet Fire-Truck, ein kleines, feines Feuerwehrauto aus dem Jahre 1929, tuckerte ohne Hektik durch die Straßen und außer Konkurrenz mischte sich ein betagter Bus, der 1955 gebaut worden war, unter die Fahrzeuge. Der Büssing 4000 TS war damals speziell für Alpenpässe gebaut worden und so manch älterer Besucher an diesem Tag durfte in Erinnerungen an die erste Fahrt per Bus nach Italien schwelgen.