Malsch. (oé) Die Sanierung der alten Dorfscheune und die Neugestaltung des hinteren oder unteren Dorfplatzes sind zwei zentrale Vorhaben, um für Malsch eine neue Ortsmitte zu schaffen. Während die Umgestaltung der Dorfscheune zur Nutzung für Vereins- und Gemeindefeste (mit Toiletten, Lagerraum und Getränkeausgabe) Bürgermeisterin Sibylle Würfel zufolge im Zeit- und Kostenplan liegt (mit einem Gesamtvolumen von gut 500.000 Euro) und im Frühjahr "auf jeden Fall abgeschlossen" sein soll, bereitet der hintere Dorfplatz Probleme.

Bei der Ausschreibung im vergangenen Jahr ging nur ein einziges und dazu noch völlig überteuertes Angebot ein, was die Gemeinde dazu bewog, die Ausschreibung aufzuheben und einen neuen Anlauf mit einem teilweise geänderten Aufgabenkatalog zu nehmen. "Wir hoffen jetzt auf vernünftige, marktübliche Preise, und dass wir überhaupt Angebote kriegen", sagt die Bürgermeisterin in ihrem Jahresabschlussgespräch mit der RNZ.

Der ursprüngliche Zeitplan ist aber durch die eingetretene Verzögerung ohnehin Makulatur. Man wäre mit der Neugestaltung des hinteren Dorfplatzes gerne bis zum Mälscher Markt im Juni dieses Jahres fertig gewesen, um das Areal für das Fest nutzen zu können. Doch das ist nun kaum mehr möglich. "Da müssen wir halt durch, wenn wir einen schönen Dorfplatz wollen", sagt die Bürgermeisterin. Neue Zielvorgabe ist nun, das Projekt so rechtzeitig fertigzustellen, dass bis spätestens Frühjahr 2021 die Schlussabrechnungen vorliegen. Das ist wichtig, weil dann das Ortskernsanierungsprogramm endet, über dessen Zuschüsse die Platzgestaltung teilweise finanziert werden kann. Derweil ist Sibylle Würfel zuversichtlich, für den Mälscher Markt dieses Jahres eine "vernünftige Lösung" zu finden. Dabei geht es vor allem um einen Standort für das Karussell, das bislang auf dem hinteren Dorfplatz stand. "Wir werden mit dem Schausteller reden", kündigt sie an.

Die Arbeiten zur Sanierung der historischen Dorfscheune in Malsch schreiten voran und sollen bald abgeschlossen sein. Die Neugestaltung des dahinter liegenden unteren Dorfplatzes verzögert sich hingegen. Foto: Pfeifer

Dorfplatz wird später fertig

Gerade was die Gemeinde- und Vereinsfeste angeht, hat die Rathaus-Chefin auch eine gute Nachricht. Über das Regional-Budget des "Leader"-Förderprogramms (zur Stärkung des Ländlichen Raums) konnte die Gemeinde dank einer 80-prozentigen Förderung sieben Markthütten und acht große Marktschirme anschaffen, die mobil sind und im ganzen Ort aufgestellt werden können (auf dem künftigen Dorfplatz ebenso wie anderswo). "Ein großer Mehrwert für unsere Vereine", freut sich die Bürgermeisterin und denkt an Veranstaltungen wie den Mälscher Markt, den Weihnachtsmarkt oder andere Feste.

Mit den Hütten und Marktschirmen ließe sich vielleicht sogar auch wieder die "längste Weintheke" der Region in der Malscher Hauptstraße aufbauen, der so viele Weinfreunde immer noch nachtrauern, so die Hoffnung der Bürgermeisterin. Es war dies nicht das einzige Projekt, das in Malsch über das europäische Leader-Programm gefördert wurde. Auch die Boulder-Kletterwand am neuen Schulhof konnte so finanziert werden.

Dass Malsch als finanzschwache Gemeinde mit seinen Mitteln haushalten muss und gerade auf solche Fördermittel angewiesen ist, ist kein Geheimnis. Umso mehr legt die Bürgermeisterin Wert auf eine solide Haushaltspolitik. Der Etat für 2020 soll in der ersten Sitzung des neuen Jahres noch im Januar verabschiedet werden.

Auf der Einnahmeseite sieht Sibylle Würfel ihre Gemeinde zwar gut dastehen. Auf der (geplanten) Ausgabeseite bewegt man sich ihrer Meinung nach aber "immer noch auf zu hohem Niveau". Noch genieße Malsch zwar eine Art "Welpenschutz", weil es seine Finanzen erst vor Kurzem auf die "doppische" (kaufmännische) Rechnungsführung umgestellt hat. Doch diese Schonfrist werde irgendwann zu Ende sein. "Dann erwartet das Kommunalrechtsamt von uns einen ausgeglichenen Haushalt. Wir dürfen nicht auf Kosten künftiger Generationen leben."

Dazu gelte es, "den Hebel frühzeitig umzulegen", um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Hier sei auch der Gemeinderat gefordert und müsse "den Weg vorgeben". Allerdings fehle noch die Eröffnungsbilanz mit der genauen Aufstellung des Gemeindevermögens. Erst wenn sie vorliege, "wissen wir genau, welche Abschreibungen in welcher Höhe wir erwirtschaften müssen".

Im neuen Jahr warten einige Herausforderungen auf die Gemeinde – an allererster Stelle steht dabei die Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzepts, das die Entwicklungsziele für die nächsten 15 bis 20 Jahre abstecken soll: "das ganz große Projekt" dieses Jahres, wie Bürgermeisterin Würfel betont. Schon im Januar soll es starten und es wird Bürger, Verwaltung und Gemeinderat wohl bis 2021 beschäftigen. Sibylle Würfel hofft dabei auf eine "hohe und breite Bürgerbeteiligung" über Schichten, Altersgruppen und Geschlechter hinweg und setzt ganz auf die geplante Bürgerbefragung per Fragebogen, um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten.

Wichtig sei dabei gerade auch die Rückmeldung, was die Bürger an ihrem Ort schön und gut fänden und was "vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist". Workshops und eine Klausur des Gemeinderats sind ebenfalls Teil des Prozesses, an dessen Ende dann der Gemeinderat entscheiden muss, "wohin die Reise gehen soll". "Aber die Bürger sollen uns den Weg aufzeigen", erläutert die Rathaus-Chefin.

Mit dem Gemeindeentwicklungskonzept eng verknüpft ist sicher auch die Frage, wie in der Gemeinde Wohnraum geschaffen werden soll, der der Bürgermeisterin zufolge "dringend gebraucht wird". Eine Lösung könnte ihren Worten zufolge die Änderung bereits bestehender Bebauungspläne sein, um auf schon bebauten oder noch unbebauten Grundstücken im Ort "mehr zuzulassen" – also etwa ein Zweifamilienhaus dort, wo bisher nur ein Einfamilienhaus stand oder erlaubt war. Die Frage ist nur: Wie begeistert ist der Nachbar über solche Veränderungen? Hier gibt es der Bürgermeisterin zufolge durchaus "Befindlichkeiten", die beachtet sein wollen.

Ein anderes Thema ist der Lärmschutz in der viel befahrenen Hauptstraße Malschs. Bei der aktuellen Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Gemeinde wurde (auch aufgrund einer geänderten Rechtslage) deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist. Über weite Strecken liegen die errechneten Lärmbelastungen an der Ortsdurchfahrt im "gesundheitskritischen", punktuell sogar im "gesundheitsgefährdenden" Bereich. Zwei Maßnahmen schlagen die Lärmexperten vor: Dort, wo in der Hauptstraße noch kein Tempo 30 gilt, soll dies schleunigst eingeführt werden. Der Bürgermeisterin zufolge ist der Antrag längst gestellt und sollte sich auch problemlos umsetzen lassen. Allerdings ist die Gemeinde selbst nicht Herr des Verfahrens, weil es sich um eine Landesstraße handelt.

Das gilt erst recht für den zweiten, deutlich aufwendigeren Maßnahmenvorschlag: Dort, wo bereits Tempo 30 gilt, empfehlen die Experten eine Erneuerung des Straßenbelags mit geräuschminderndem Asphalt. "Wir werden aktiv werden und sind dazu auch verpflichtet", sagt Sibylle Würfel. Aber es müssten auch die "in die Pflicht genommen werden, die die Straße zu unterhalten haben". Im konkreten Fall das Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort will die Gemeinde vorstellig werden und Auskunft erbitten, wann die Maßnahme umgesetzt werden könne.

Wie Verkehrslärm mindern?

Auch sonst bleibt die Gemeinde selbst keineswegs untätig. Die Bürgermeisterin verweist auf den barrierefreien Ausbau von weiteren zehn Bushaltestellen im Ort im kommenden Jahr und auf den Halb-Stunden-Takt zum Bahnhof Rot-Malsch, wo aktuell die Bahnsteige verlängert werden, damit die S-Bahn künftig mit drei gekoppelten Triebwagen halten kann. Im Frühjahr soll auch endlich die Radweglücke zwischen Mühlhausen und Malsch geschlossen werden. Alles Maßnahmen, um ÖPNV und Radverkehr attraktiver zu machen. Wohl wissend, dass "jedes Auto, das nicht mehr durchfährt", für die Anwohner der Hauptstraße eine Lärmminderung bedeutet. Der Bürgermeisterin ist allerdings auch bewusst, dass all diese Anstrengungen Stückwerk bleiben müssen, solange sich die Verkehrssituation drumherum nicht verbessert. Wenn man sowieso im Stau steht, dann tun das viele Leute halt "lieber im eigenen Auto als im Bus". "Freie Fahrt" für den ÖPNV am Autostau vorbei könnte da helfen. Um hier zukunftsfähige Lösungen zu finden und auch um die vielen Baustellen in der Region abzuarbeiten, müssten die Kommunen "alle zusammenstehen".

Gleiches gilt ihrer Meinung nach auch bei einem anderen Aufregerthema: dem im Lußhardt geplanten Windpark. Auch Malsch wäre davon betroffen, weil die Trinkwasserbrunnen für seine Wasserversorgung im Planungsgebiet liegen. Für Malschs Bürgermeisterin hat deshalb der "Schutz des Wassers" oberste Priorität, noch vor der Gewinnung erneuerbarer Energien. Dieses Signal auszusenden, sei ihr wichtig, sagt sie.

Was Sibylle Würfel im abgelaufenen Jahr auf der Habenseite verbucht, ist zum einen die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen im moorigen "Bruch" in Wiesenflächen, wodurch das im schwarzen Moorboden gebundene CO2 nicht mehr freigesetzt und so CO2 eingespart wird – für die Bürgermeisterin "ein ganz großer Wurf" im Naturschutz, der der Gemeinde obendrein Punkte auf dem Öko-Konto einbringt. Die Verträge mit den Landwirten seien inzwischen abgeschlossen.

Zum anderen wurde im Sommer das Gärtner-betreute Gräberfeld auf dem Friedhof fertig. Nicht nur nach Meinung der Bürgermeisterin ist die Anlage sehr schön geworden. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien "sehr positiv". Schließlich hat Malsch im abgelaufenen Jahr auch zwei "tolle Feste" gefeiert: das der "Helfer vor Ort" und das Integrationsfest "Malsch bietet Heimat". Grund zu feiern gibt es auch 2020 wieder: In diesem Jahr feiert der Musikverein Konkordia sein 100-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen.