Die Astronomiefreunde laden für den 30. März zum Astronomietag in ihr Vereinsdomizil bei der Eremitage Waghäusel ein. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Zum wiederholten Mal beteiligen sich die Astronomiefreunde Waghäusel am bundesweiten Tag der Astronomie. Am Samstag, 30. März, wird den Besuchern auf dem Vereinsgelände bei der Eremitage Waghäusel (Kavaliershaus Nummer 4) ab 15 Uhr ein Blick durch die aufgestellten Teleskope ermöglicht. Bei günstiger Witterung kann man durch ein spezielles, mit Filtern bestücktes Sonnenteleskop die riesigen Explosionen und gewaltigen Gasausbrüche am Sonnenrand bestens beobachten, heißt es in einer Mitteilung. Ab 16 Uhr startet eine Reihe von Vorträgen. Ernst Schröters Thema "Der Erdtrabant - Wissenswertes über den Mond" befasst sich mit diesem Himmelskörper, zeigt auf, was man im Teleskop sehen kann, und klärt auf, wie der Mond das Leben auf der Erde beeinflusst.

In den Vereinsräumen, die im Rahmen einer Führung ab 17 Uhr geöffnet sind, führt eine Dauerausstellung durch die vielfältigen Themen der Astronomie und Raumfahrt. Schwerpunkte sind dabei unser Sonnensystem, Geburt und Tod der Sterne, das Reich der Galaxien sowie die Mondlandung im Rahmen des Apollo-Programms der NASA. Interaktive Exponate laden zum Probieren, Erfahren und Experimentieren ein. So kann man beispielsweise herausfinden, wie schwer eine voll mit Wasser gefüllte Gießkanne auf dem Mond, Pluto oder Jupiter ist.

Um 18 Uhr folgt der zweite, sicher sehr spannende Vortrag "Wie lange bleibt die Erde noch bewohnbar?". Rudolf Woll geht dabei auf die Sonne ein und zeigt, dass auf großen Zeitskalen die Strahlkraft der Sonne ansteigt - und irgendwann die Erde regelrecht einschmilzt. Um 20 Uhr folgt der dritte und letzte Vortrag des Tages. Sven Werchner widmet sich dem Thema "Exoplaneten - Finden und Untersuchen". Am Abend steht ab 20 Uhr die Nacht-Beobachtung des jahreszeitlichen Sternenhimmels an. Neben Riesenplanet Jupiter und dem "roten Planeten" Mars sind bei günstiger Witterung weitere "Stars" wie der wunderschöne Ringplanet Saturn zu beobachten. Auch der Mond mit seinen zerklüfteten Landschaften steht für ausgedehnte Spaziergänge mittels Teleskop im Moment günstig. Weiterhin führt ein tiefer Blick ins Universum zu Gasnebeln und weit entfernten Galaxien.

Alle "Sternengucker" des rund 300 Mitglieder großen, im Jahr 2000 gegründeten Vereins, stehen an diesem Tag (Open End) für Fragen zur Verfügung. "Außerdem erfahren die Gäste alles über den Verein sowie die im Bau befindliche neue Sternwarte Waghäusel. Das Richtfest wird am Samstag, 13. April, mit zahlreichen Gästen über die Bühne gehen", so Vorsitzender Wolfgang Stegmüller.