Wiesloch. Der Kinderarzt und Kommunalpolitiker Dr. Gerhard Veits informiert weiter über die aktuelle Corona-Situation in der Weinstadt. Seinen Worten zufolge gibt es weiterhin auch gute Nachrichten, die nicht unbeachtet bleiben sollten. Hier seine Einschätzungen.

> Die Situation in Wiesloch ist derzeit noch erfreulich stabil. Es sind mit Stand 2. April 21 positiv Getestete (letzte Woche 12), kein weiteres Kind. Elf sind schon wieder genesen. Wir sind also noch weit, weit vor der Welle. Es sind weiterhin sehr geringe Zahlen auf fast konstantem Niveau. Die Anzahl derer, die sich neu infizieren, ist ähnlich hoch wie diejenigen, die genesen sind. Es wäre schön, wenn das überall so wäre. Die Zeit, in der sich die Zahl der Erkrankten verdoppelt, ist länger als im Schnitt anderer Regionen. Die Tatsache, dass kein weiteres Kind sich infiziert hat, zeigt, dass Kindergarten- und Schulschließungen effektive Mittel sind. Beruhigend ist auch, dass sich die Positiven auf wenige Haushalte beschränken. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sich das Virus noch nicht frei in der Wieslocher Bevölkerung ausbreitet. Die Kinderwelt erscheint mir noch gänzlich unbeteiligt zu sein. Man kann weiterhin recht entspannt bleiben – wenn man sich an die Sicherheitsregeln hält.

> Das Virus ist im Alltagsleben offenbar nicht so ansteckend wie ursprünglich gedacht. Das weist eine Nachbetrachtung der Charité der Münchner Übertragungsgruppe (veröffentlicht im Lancet) aus, wo sich bei einem Automobilzulieferer über eine chinesische Mitarbeiterin insgesamt 217 Menschen infiziert hatten. Die allermeisten davon haben sich durch engste innerfamiliäre Kontakte angesteckt, die Kontakte am Arbeitsplatz und im Freizeitbereich (Face-to-Face-Kontakt über 15 Minuten) führten dagegen nur in elf Fällen, also nur in fünf Prozent, zu einer Ansteckung. Bei einfachen Haushaltskontakten wie z.B. in einer WG war das Übertragungsrisiko zehn Prozent. Beides ist m. E. überraschend gering. Diese Übertragungswege könnten durch konsequentes Abstandhalten komplett vermieden werden und das sollte das Ziel sein. Der Ausbruch ist im Übrigen durch strikte Quarantäne komplett eingedämmt worden.

> In diesem Zusammenhang mache ich ausdrücklich Werbung dafür, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. Mundschutz macht Sinn! Er hält vor allem die eigenen Tröpfchen, die man beim Atmen, Sprechen oder Husten absondert, zurück, schützt also andere, reduziert aber auch das eigene Risiko, angesteckt zu werden. Allerdings nicht komplett, denn eine Ansteckung ist auch über die Bindehäute der Augen möglich. Es muss dabei kein medizinischer Mundschutz sein, wie ich ihn in der Praxis trage, sondern beim Einkaufen reicht völlig ein enger Buff, ein Tuch oder eine selbst genähte Maske. In China, wo alle Mundschutz tragen, trägt dies erheblich zur Eindämmung der Pandemie bei. Bei uns dagegen ist das leider immer noch die Ausnahme und man wird eher belächelt oder schräg angeschaut. Medizinischen Mundschutz kann man dagegen nicht kaufen, denn davon gibt es zu wenig und er sollte Krankenhäusern und Praxen vorbehalten bleiben.

> Ein neuer Test kommt auf den Markt. Für Mitte April ist ein Test angekündigt worden, der über eine Blutprobe Antikörper nach durchgemachter Infektion nachweist. Ich hoffe, dass dieser Antikörpertest viele schon Geschützte offenbart, die die Erkrankung unbemerkt durchgemacht haben, und damit auch unsere Wahrnehmung der Epidemie etwas korrigiert. Es sollte künftig auch darum gehen, wie viele schon geschützt sind und keine oder kaum Symptome hatten, und nicht nur um Neuerkrankungen und Todesfälle.

> In der vergangenen Woche wurde ein Todesfall in Wiesloch bekannt gegeben. Das ist beklagenswert, aber nicht beunruhigend. Von den Erkrankten versterben in Deutschland derzeit 0,4 Prozent. Das ist wenig, im Vergleich zu Italien/Spanien sogar um eine Zehnerpotenz geringer. Es heißt aber auch, es wird in jeder mittelgroßen Stadt wie Wiesloch mehrere Todesfälle zu beklagen geben. Die Menschen, die in Deutschland erkranken, sind im Schnitt derzeit 45 bis 50 Jahre alt, die Verstorbenen sind im Durchschnitt 81 Jahre alt. Das spricht eine klare Sprache. Dennoch kann es im Einzelfall sein, dass jüngere Menschen schwer erkranken oder gar versterben. Wenn so etwas berichtet wird, muss man, um es einordnen zu können, wissen, ob Vorerkrankungen vorlagen, und auch, ob die medizinisch gebotene Therapie durchgeführt wurde oder vielleicht nicht durchführbar war. Letzteres war nach meinem Kenntnisstand der entscheidende Punkt.

> Zuletzt sollte sich die Stadt Wiesloch darauf vorbereiten, dass noch mehr Tests durchgeführt werden sollen. Hierzu wäre ein eigenes Test-Center wie in Schwetzingen sinnvoll. Ein geeigneter Standort wäre der Festplatz. Ich habe Bürgermeister Ludwig Sauer gebeten, mit dem Kreis in Verbindung zu treten.

> Innerhalb der Ärzteschaft werden derzeit spezielle Corona-Praxen geschaffen und ausgerüstet, um auch einem künftig größeren Ansturm gerecht werden zu können. Diese werden überwiegend Diagnostik, also Rachenabstriche machen. Weiterhin gilt für alle: Vorher beim Hausarzt/Kinderarzt anrufen, die Praxis dirigiert einen dann an den richtigen Ort. Abstriche werden gemäß Robert-Koch-Institut weiterhin nur gemacht, wenn Symptome vorhanden sind und Kontakt zu Positiven bestanden hat. Das ist bei der geringen Fallzahl in unserem Raum auch richtig.

Wiesloch. (rnz) Der Wieslocher Kinderarzt Dr. Gerhard Veits hat, auch aufgrund vieler Anfragen an seine Adresse, einen Überblick zur Corona-Situation in Wiesloch, den Vorsichtsmaßnahmen, der Notbetreuung und der Risikoabschätzung aus ärztlicher Sicht zusammengestellt.

> Noch sind die Fallzahlen an auf Corona positiv Getesteten in Wiesloch und Umgebung sehr gering. Stand 22. März: sechs Fälle in Wiesloch, 240 im Rhein-Neckar-Kreis. Auch wenn man die Dunkelziffer (Faktor drei der positiv Getesteten) gedanklich addiert, ist es damit noch unwahrscheinlich, auf offener Straße jemandem zu begegnen, der ansteckend ist. Unter den sechs positiv Getesteten ist kein Kind unter 18 Jahre, was meine Einschätzung untermauert, dass im Bereich der Kinder die Infektion noch nicht angekommen ist. Umso effektiver können die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung sein, wenn sich alle an die Empfehlungen halten.

> Menschenansammlungen meiden, soziale Kontakte, wo es geht, reduzieren, Einsamkeit suchen, Home Office wenn möglich, bei Einkäufen und an der Arbeit mindestens 1,50 Meter Abstand halten, Kontakt Hände-Gesicht vermeiden, gründlich Hände waschen.

> Solange kein Ausgangsverbot verhängt ist, ist aus medizinischer Sicht nichts gegen Aktivitäten im Freien einzuwenden, wenn sie ohne Personenkontakte und mit Abstand zu anderen erfolgen. Das Corona-Virus wird über Tröpfcheninfektion weitergegeben, das heißt, der Kranke hustet oder niest, die Viren sind an kleine Tröpfchen gebunden, die eine gewisse Zeit (circa 20 min) in der Luft schweben und dann zu Boden sinken. Treffen sie auf die eigene Schleimhaut, ist man angesteckt. Das ist in Innenräumen gut möglich, draußen bei Sonne und Wind sehr viel unwahrscheinlicher. Die Tröpfchen werden verblasen und trocknen viel rascher aus, womit das Virus neutralisiert ist. Also Radfahren, Joggen, Spazierengehen ist gut möglich. Zudem stärkt das die unspezifischen Abwehrkräfte und davon wird nach meiner Überzeugung viel abhängen, wer erkrankt und wer nicht.

> Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Für Eltern, die entweder beide in wichtigen Berufsfeldern (zum Beispiel medizinische Berufe) tätig oder alleinerziehend sind, gibt es eine Notbetreuung. Wer diese benötigt, wendet sich an den Träger der Einrichtung. Vorgesehen ist, dass jede Einrichtung eine eigene Notbetreuung unterhält, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Aus meiner beruflichen Erfahrung muss ich sagen, dass das in Einzelfällen übertrieben restriktiv gehandhabt wird. Nach meinem Überblick sind an den Wieslocher Grundschulen nur sehr wenige, oft einzelne Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Im Kindergartenbereich ist die Stadt nicht zuständig, da fast alle Kindergärten in kirchlicher oder privater Trägerschaft sind, Ansprechpartner ist also der Träger der Einrichtung.

> Arztpraxen: Wer sich begründet oder unbegründet Sorgen macht, komme niemals unangemeldet zum Arzt, ins Krankenhaus oder ins Gesundheitsamt. Bitte immer telefonieren, damit alles organisiert und abgesprochen werden kann. Die Praxen müssen im Interesse aller Corona-frei bleiben. Verschiebbare Arzttermine in Absprache mit der Praxis gegebenenfalls verschieben! Krankmeldungen können nach telefonischer Rücksprache ausgestellt werden. Die Telefonnummer des Gesundheitsamts (0 62 21/ 5 22 18 81 bitte nicht inflationär nutzen.

> Testung auf Corona macht nur im begründeten Verdachtsfall Sinn und wird nur auf Anordnung des Gesundheitsamts durchgeführt: grippale Symptome, Fieber plus Kontakt zu positiv Getestetem oder Aufenthalt in einem Risikogebiet. Die Arztpraxen führen bislang keine Testungen durch.

> Risikogruppen und Vorerkrankungen: Die meisten, die mich danach fragen, gehören nicht dazu. Eine überstandene Krebserkrankung, ein Schlaganfall, eine gut eingestellte Stoffwechselerkrankung … – um nur einige zu nennen – sind keine Vorerkrankungen, die das Risiko für einen schweren Corona-Verlauf steigern.

> Covid-19 beginnt als Infektion von Nasen und Rachen und zieht dann in der zweiten Woche weiter Richtung Lunge. Bei den schweren Verläufen macht es eine virale Lungenentzündung. Die Lungenentzündung führt zu zwei Problemen: Der Gasaustausch in der Lunge wird erschwert, der Körper wird schlechter mit Sauerstoff versorgt und das Herz-Kreislauf-System wird massiv belastet. Dementsprechend sind Vorerkrankung der Lunge (Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, COPD …) und eine vorbestehende Herzinsuffizienz (nach einem ausgedehnten Herzinfarkt, schwere Herzklappenfehler, ein schwaches Herz aufgrund hohen Alters …) ein Problem, weil dann das schon vorbelastete System vielleicht dekompensiert.

Unabhängig davon sind alle Immunsupprimierten (zum Beispiel unter Chemotherapie) mehr gefährdet. Generell tragen all diejenigen, denen wir in normalen Wintern eine Grippe-Impfung empfehlen, ein erhöhtes Risiko. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn die Organe nicht massiv vorgeschädigt oder schon sehr altersschwach sind, kann die moderne Medizin viel bewirken.

> Die bisherigen Krankheitsverläufe in Deutschland stimmen hoffnungsvoll. Es sind sehr wenige schwer Erkrankte oder noch viel weniger Verstorbene für die schon beträchtliche Anzahl der positiv Getesteten und überhaupt kein Vergleich zu Italien oder Frankreich. Das liegt vor allem daran, wer erkrankt. In Italien sind das in einer ohnehin überalterten Gesellschaft die wirklich Alten, in Deutschland bislang eher die mittleren Altersgruppen. Das kann sich natürlich aber rasch ändern.

> Es gibt auch gute Nachrichten: Eine davon ist, dass der Mensch früh Abwehrstoffe bildet. Das Corona-Virus beginnt als Infektion von Nasen und Rachen und zieht dann in der zweiten Woche weiter Richtung Lunge. Bei den schweren Verläufen macht es eine virale Lungenentzündung. Wer frühzeitig Antikörper bildet, stoppt die Entzündung schon früh und außer Halskratzen merkt man gar nichts. Das werden viele sein.

Eine andere ist, dass wer die Infektion durchgemacht hat, eine dauerhafte Immunität gewinnt, also nicht nochmals erkrankt, anders als zum Beispiel bei Herpes-Viren. Das wird im Sommer und Herbst wichtig sein, wenn große Teile der Bevölkerung mit dem Virus konfrontiert werden und sich dann eine Herdenimmunität aufbauen muss. Man geht davon aus, dass die Pandemie in sich zusammenbricht, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung dauerhaft immun dagegen ist. Wenn die Älteren und Gefährdeten zu schützen wären und die Jüngeren, die die Erkrankung harmlos durchmachen, die Herdenimmunität aufbauen, wäre das der "best case".

> Das Corona-Virus ist zudem kein Killervirus. Es ist nicht wie das Ebola-Virus darauf aus, den Wirt zu töten, sondern will sich replizieren. Die Todesfälle, in Deutschland sehr wenige, entstehen nicht durch das Virus selbst, sondern durch eine Überlastung eines älteren oder durch Vorerkrankungen überlasteten Herz-Kreislaufsystems beziehungsweise der Lunge. Hiergegen kann die moderne Medizin viel tun.

> Also, Zuversicht ist angesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber.