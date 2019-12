Walldorf. (rö) "Die Forstreform hätte keiner gebraucht", sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Zuvor war mit der Vorstellung der Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2020 deutlich geworden, dass es im Wald weit dringlichere Probleme zu lösen gibt als neue Revierzuschnitte und Zuständigkeiten. Förster Gunter Glasbrenner, der Leiter des neuen Reviers Rheintal-Nord mit Reilingen, Hockenheim und Brühl bleibt, hatte neben einer "flammenden Vorlage" (so die Bürgermeisterin) zur Sitzung die größten Schadensereignisse auch noch einmal direkt angesprochen.

Die nährstoffarmen Sandböden mit wenig Wasserspeicherkapazität trifft es besonders hart: Es seien alle Baumarten mehr oder weniger betroffen, das Ausmaß an Schadholz übersteige die Aufarbeitungskapazität und ein Ende sei nicht absehbar. Zusätzlich zu den von den trockenen Sommern ausgelösten Schäden gebe es "immer mal wieder Borkenkäfer-, Pilz- oder Mistelbefall", so Glasbrenner, dazu breite sich der Waldmaikäfer "exorbitant" aus – der Förster hat teils 25 Engerlinge pro Quadratmeter gezählt –, der Diplodia-Pilz befällt kranke Kiefern und auch Neophyten wie die Kermesbeere oder die spätblühende Traubenkirsche breiten sich weiter aus.

"Das Problem der Klimaerwärmung können wir als Förster nicht lösen", sagte Glasbrenner. Man unternehme aber "alles Denkbare", um zumindest einen Teil des Waldes wieder aufzuforsten. So im Reilinger Eck, wo auf einem halben Hektar "nur noch zehn gesunde Bäume" standen. Die Fläche wurde mit dem Bagger gerodet und 40 Zentimeter tief gefräst, damit auf der nun grasfreien Fläche die Maikäfer nicht ihre Eier ablegen. "Wir setzen dort 5000 Pflanzen", kündigte Glasbrenner einen "klimaresistenten Versuch" an, das werde "teils teuer". Deshalb wird die Fläche auch eingezäunt, um "alles auszuschalten", was die jungen Pflanzen belasten könnte. Für die Bewässerung wurde zudem eigens eine Firma engagiert, die alle 36 Stunden anrücken muss. Die Kosten allein für diese Maßnahme bezifferte der Revierleiter auf 25.000 Euro.

Von der forstlichen Versuchsanstalt habe man zudem das Angebot erhalten, auf zehn Hektar mediterrane Eichenarten zu pflanzen, blickte Glasbrenner voraus. "Damit wären wir mal wieder führend", könne man Pionierarbeit leisten. Klar aber auch: "Rückschläge werden nicht ausbleiben" und "wir werden es nicht schaffen, alle Flächen zeitnah wieder aufzuforsten".

Da die Vesperhütte im Staatswald liegt und damit künftig nicht mehr als Stützpunkt zur Verfügung steht, ist der Ausbau des neuen forstlichen Stützpunkts "Leimengrube" ein "Herzensanliegen" des Revierleiters und der städtischen Forstwirte. Mittelfristig sei vorgesehen, die Abteilung Forst auch komplett aus dem Bauhof auszulagern. Nachdem die Stadt hier eine Scheune zur Verfügung stellen konnte, hätten die Forstwirte bereits in ihrer Freizeit mit dem Ausbau begonnen, so Glasbrenner. In den Stellungnahmen der Fraktionen gab es dafür durchweg grünes Licht, ebenso erfolgte einhellige Zustimmung zur Betriebsplanung, die für 2020 ein Defizit von 214.000 Euro vorsieht. Negativ schlägt hier zu Buche, dass laut dem Förster reguläre Hiebe größtenteils entfallen und die stattdessen geernteten Dürrhölzer kaum mehr absetzbar sind. Bei sinkenden Holzpreisen steigen zudem die Kosten für Maßnahmen zur Verkehrssicherung, führte Glasbrenner aus. Fortgeführt wird (jetzt unter Walldorfer Regie) das Naturschutzprojekt Maulbeerbuckel, auf einer Waldwiese im Staatswald soll ein durchs Land finanzierter "Totholzgarten" entstehen und auch die Waldpädagogik wird wieder stark berücksichtigt.

Die CDU trage das breit gefächerte Maßnahmenbündel mit, sagte Dr. Gerhard Baldes, man wolle alles tun, um "den Wald so gut wie möglich zu erhalten". Für Petra Wahl (SPD) ist längst "Alarmstufe rot" erreicht, man begrüße die geplanten Projekte aus ökologischer Sicht und sehe die Notwendigkeit, klimastabile Baumarten zu pflanzen. "Wir begrüßen die Projekte und Baumpflanzungen", erklärte auch Maximilian Himberger (Grüne), ebenso das Engagement in Sachen Ökologie. Es gehe darum, "den Wald für die Herausforderungen fit zu machen". Dafür werde die Stadt "viel Geld in die Hand nehmen müssen", sagte Günter Lukey (FDP), seine Fraktion stehe "ohne Einschränkung zu diesem Minus".