Mühlhausen. (rö) "Ich habe mich nicht für dieses Amt beworben und wäre auch nie auf die Idee gekommen", sagte Prof. Dr. Stephan Harbarth, der neue Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, am Freitagabend in der Kraichgauhalle Mühlhausen. Hier wurde er von vielen Weggefährten vor rund 400 geladenen Gästen aus seinen politischen Ämtern verabschiedet.

Ob als Bundesabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion oder als Kreisvorsitzender - seine Ämter hätten ihm immer viel Freude bereitet, sagte Harbarth, wie auch seine Tätigkeit als Rechtsanwalt. Deshalb habe er sich die Entscheidung "nicht leicht gemacht", aber nach reiflicher Überlegung festgestellt: "Ein solches Amt kann man kaum ablehnen." Und so habe er "mit großer Freude, Respekt, aber auch einem weinenden Auge zugesagt".

Am selben Ort, in der Kraichgauhalle, hatte an einem "warmen Frühsommerabend im Juni 2008", der Weg begonnen, den Harbarth eigentlich länger beschreiten wollte. Damals wurde er von den CDU-Delegierten zu ihrem Kandidaten im Wahlkreis Rhein-Neckar für die Bundestagswahl 2009 gewählt.

Er selbst habe sich gefragt: "Wie wird sich mein Leben verändern?" Mehr als zehn Jahre später konnte er ein zufriedenes Fazit ziehen: "Was wir gemeinsam hinbekommen haben, war nicht schlecht." Es sei ihm "eine Freude und eine Ehre" gewesen, er sage zum Abschied "ganz bewusst nicht adieu, sondern: in Vorfreude auf ein Wiedersehen".

Der voll besetzte Saal dankte es ihm mit stehendem Applaus. Sein letzter Ratschlag an die CDU: Dieser großen Partei müsse vor niemandem angst und bange sein, sie solle ohne Überheblichkeit, aber mit Selbstbewusstsein und Stolz auf sich selbst schauen.

In der Kraichgauhalle schloss sich für Harbarth der Kreis. Dort wurde er 2008 CDU-Direktkandidat des Wahlkreises für die anstehende Bundestagswahl. Foto: Pfeifer

Die Laudatio auf den scheidenden Politiker und neuen Verfassungsrichter hielt mit Annegret Kramp-Karrenbauer die neue CDU-Bundesvorsitzende, die eigens aus Berlin angereist war und deutlich machte, dass man Harbarth nur ungern ziehen lasse. Dass er aber sein "waches Auge" nun am Bundesverfassungsgericht einbringe, "lässt uns alle ein Stück ruhiger schlafen". Kramp-Karrenbauer bescheinigte Harbarth "ganz hervorragende Qualitäten", die er immer für die Menschen eingesetzt habe. Es sei ihm hervorragend gelungen, in Berlin getroffene Entscheidungen vor Ort zu vertreten. Harbarth sei sehr klar in der Position, sehr verbindlich im Ton und er habe die Fähigkeit, Lösungen und Kompromisse zu finden. Im Konflikt mit der CSU im vergangenen Sommer habe speziell er "kühlen Kopf in einer schwierigen Situation behalten" und dazu beigetragen, die Dinge zu versachlichen.

Minister Peter Hauk hatte als Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Nordbaden die Gäste begrüßt, darunter mit Josef Christ aus Rettigheim einen weiteren Verfassungsrichter, zahlreiche Abgeordnete, Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Region. Innenminister Thomas Strobl, Vorsitzender der CDU Baden-Württemberg, sprach ebenso Dankesworte wie der Landtagsabgeordnete Karl Klein als stellvertretender Vorsitzender der CDU Rhein-Neckar und Landrat Stefan Dallinger. Bürgermeister Jens Spanberger bat zum Eintrag ins goldene Buch der Gemeinde.

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Blasorchester des Musikvereins. Foto: Pfeifer

Ein besonderer Abend war die Feier auch für die CDU Mühlhausen-Rettigheim-Tairnbach. Rund 20 Helfer waren laut dem Vorsitzenden Peter Becker im Einsatz, um den Saal zu bestuhlen oder nach dem offiziellen Teil fürs leibliche Wohl zu sorgen. "Positiver Stress", wie er gegenüber der RNZ meinte. Gerade für Stephan Harbarth, der Mitglied im Ortsverband ist, "machen wir das gerne", so Becker: "Einige haben sogar Urlaub genommen." Auch für das Blasorchester des Musikvereins war es keine Frage, die Veranstaltung zu umrahmen: "Wir haben gleich zugesagt", so Dirigent Dominik Koch, "solche Veranstaltungen sind immer etwas Besonderes", es sei "cool", wenn so viel Prominenz im Publikum sei. Die Mischung aus festlichen und traditionellen Werken fand mit der Nationalhymne ihren Abschluss.

"Das ist eine Ehre für uns", meinte Konrad Knopf, Leiter des Chors New Generation des Sängerbunds. Wünschen durfte Stephan Harbarth sich die gesungenen Titel zwar nicht, aber er bekam trotzdem die passende Auswahl serviert: neben der Beatles-Nummer "Hello Goodbye" auch den Gospel "Oh happy Day". Harbarths Wohnort Rettigheim repräsentierten die Weinhoheiten Mona und Verena Kenz, die am Eingang alle Gäste per Handschlag und mit einem Lächeln begrüßten.