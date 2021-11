Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag Abschied von Walldorfs Ehrenbürger Wilhelm Schneider, einst Stadtbaumeister und Erster Beigeordneter und als Künstler in der gesamten Region wohlbekannt. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Walldorf. Seine Kunstwerke sind in der ganzen Region präsent. Ob auf dem St. Leon-Roter Golfplatz oder vor dem Stadion der TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim. Dort dreht sich beispielsweise eine fünf Meter hohe Fußballerstatue. Warum diese sich denn drehen müsse, fragte TSG-Mäzen Dietmar Hopp Wilhelm Schneider, der das Werk geplant hatte, einst. "Damit sich wenigstens einer hier bewegt", ließ Schneider süffisant gegenüber der RNZ im Januar das Gespräch mit seinem Auftraggeber Revue passieren. Hopp verstehe seinen Humor. Nun ist Schneider, ehemaliger Stadtbaumeister, früherer Erster Beigeordneter Walldorfs und Künstler, im Alter von 85 Jahren verstorben. Im März 1999 erhielt er das Ehrenbürgerrecht durch den Gemeinderat. Schneider hinterlässt seine Frau Renate, zwei Söhne und Enkelkinder.

Bei der Trauerfeier auf dem Walldorfer Friedhof am vergangenen Freitag würdigte Otto Steinmann, Erster Beigeordneter Walldorfs, die Arbeit Schneiders, der für ihn ein "väterlicher Freund" gewesen war: Fast 40 Jahre hatte dieser das Stadtbauamt geleitet und "die bauliche Entwicklung dieser Stadt entscheidend geprägt." Für Walldorf sei Wilhelm, genannt "Willi", Schneider ein "Glücksfall" gewesen. Die Stadt habe ihm unendlich viel zu verdanken. Zahlreiche kommunale Politikerinnen und Politiker sowie Weggefährten waren unter den 200 Trauergästen, um Schneider die letzte Ehre zu erweisen.

Zur Bildhauerei kam Schneider während seines Studiums der Ingenieurwissenschaften in Darmstadt. Schneider selbst fing 1961 als Stadtbaumeister an und wurde 1991 auch zum Ersten Beigeordneten gewählt. "Bis zum seinem Ausscheiden im Jahr 1999 hat er an der Spitze des Stadtbauamts die Planungen der Stadt mit großem persönlichem Einsatz, mit Energie, Tatkraft und Sachkenntnis vorangetrieben und umgesetzt", würdigte Steinmann Schneider. Der heutige Erste Beigeordnete startete einst unter Schneider seine Laufbahn im Walldorfer Bauamt.

Steinmann sagte zu seinen Vorbereitungen für den Nachruf: Wenn man einen Nachruf für einen verdienten langjährigen Kollegen vorbereite, laufe man Gefahr, zu übertreiben. "Nicht bei Willi Schneider", bekräftigte Steinmann. "Bei ihm kann und wird es mir nicht annähernd gelingen, die Vielfalt der Projekte, die er in diesen 40 Jahren auf den Weg gebracht und umgesetzt hat, zu benennen," führte Steinmann ergriffen aus. Zahlreiche Projekte in und um Walldorf hatte Schneider in seiner Laufbahn realisiert, viele sind mit seinem Namen verbunden. So wie beispielsweise die Westumgehung, den Umbau der Hauptstraße, die Wald- und Schillerschule, die Feuerwehr oder auch Sportstätten, zählte Steinmann auf. Besonders am Herzen lag Schneider das Industriegebiet mit dessen Erschließung in den 1960er-Jahren begonnen wurde. "Und später war er es, der dafür gesorgt hat, dass die SAP immer das notwendige Baurecht für ihre Erweiterungen zur Verfügung hatte", erinnerte Steinmann an die Entwicklung des Software-Riesens in Walldorf.

Bei der Umsetzung des Flächennutzungsplans der Astor-Stadt aus den 1980er-Jahren lag bereits der Fokus auf Nachhaltigkeit. Dies zeigte sich auch bei der Umweltbilanz, welche die Stadt unter Schneider erstmals auf den Weg brachte. Auch das erste Blockheizkraftwerk habe es gegeben. Der Flächennutzungsplan gebe bis heute den städtebaulichen Rahmen vor, so Steinmann.

Überhaupt wirke neben Schneiders Maßnahmen besonders dessen Haltung bis heute in die Arbeit der Verwaltung hin. "So intensiv wie er sein Leben lebte, so intensiv lebte er auch seine Arbeit", sagte Steinmann und sprach Schneiders hohes Pflichtbewusstsein und dessen hohen Anspruch an. Aufgaben waren für den Ehrenbürger Herausforderungen, aber nie ein Problem.

"Fordern und fördern", das sei das Motto von Schneider gewesen. Steinmann erinnerte an die Worte des früheren Walldorfer Bürgermeisters Jürgen Criegee. Dieser sprach von der Schule des Stadtbauamtes. "Gemeint hat er damit aber immer die Schule ,Willi Schneider’."Der weltoffene Schneider sei ein Mann mit Visionen gewesen, der immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen gewesen war. "Ein Mann mit Ecken und Kanten. Ein Macher, ein Manager, ein Mann der Bäume ausgerissen hat", so Steinmann, der betonte, dass Schneider auch in der Lage gewesen sei, mal "Fünfe gerade sein zu lassen."

Schneiders Interesse, neues zu Erlenen, hob auch Pastoralreferentin Monika Boschert hervor. Er sein ein willensstarker Mann gewesen, der gerne über den Tellerrand geschaut habe. Stillstand habe es nie gegeben. Boschert erinnerte an die Werkstatt, die er in seinem Garten mit seinen Söhnen aufgebaut hatte. "Bei der Umsetzung bezog er gerne andere mit ein." Abschalten konnte der Familienmensch bei klassischer Musik und einem guten Menü. "Seine Werke werden an ihn erinnern", war sich Boschert sicher. Schneider sei "im Herzen Künstler" gewesen. Bundesweit wurde seine Kunst ausgestellt.

Steinmann zählte ebenfalls zahlreiche Orte in der Region mit Arbeiten von Schneider auf wie auf dem Gelände der SAP, auf dem Walldorfer Friedhof oder in Mühlhausen, wo Schneider den Mühlradbrunnen entwarf. "Vieles konnte man von ihm lernen, vieles habe ich von ihm gelernt, an der einen oder anderen Stelle auch wie man es nicht machen sollte", so Steinmann, der sich sicher war, dass er dies auch sagen könnte, wenn Schneider noch zuhören könnte. Im Namen der Stadt, von Bürgermeister Matthias Renschler und auch persönlich bedankte er sich für Schneiders Arbeit: "Lieber Willi, es war mir eine Ehre."