Die Autobahnsperrung verursachte vor allem am Samstag lange Staus auf der B 39/L 723 und an der Ausfahrt Wiesloch-Rauenberg. Foto: Rößler

Rund um Wiesloch-Walldorf. (seb/rö) Von "Präzisionsarbeit" spricht Michael Endres für das Konsortium ViA6West: Nachdem ab Samstag, 5 Uhr, in drei Schichten zugepackt worden war, konnte die A6 am gestrigen Montag "pünktlich, nur ein-zwei Minuten nach 5 Uhr" wieder freigegeben werden. "Und das trotz der widrigen Witterung mit Kälte und Regenschauern", ergänzte Endres.

Die Herausforderung, binnen 48 Stunden die wichtigsten Arbeiten für den Ersatzbau der Brücke zwischen Tairnbach und Balzfeld abzuschließen, habe man gemeistert: "Das war top." Mit am wichtigsten waren die abschließenden Sicherheitsüberprüfungen, Betonleitwände mussten wieder an ihren Platz und alle Fahrspuren des gesamten gesperrten Bereichs kontrolliert werden. Jedes noch so kleine Teil, ein Bolzen, ein Werkzeug, könnte an fahrenden Autos Schäden verursachen und Menschen gefährden, so Endres. Daher habe nicht nur die ViA6West-Mannschaft, sondern auch die Polizei die Strecke noch einmal in beiden Richtungen abgefahren.

Für die Polizei zieht Dieter Klumpp (Präsidium Mannheim, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit) ebenfalls ein positives Fazit. Zwar sei es durch die Sperrung zu Rückstaus an den Autobahnausfahrten und zu vollen Straßen auf der Umleitungsstrecke gekommen, "es war aber um einiges besser als bei der letzten Sperrung", so Klumpp. Man habe je acht Beamte entlang der Strecke eingesetzt, die während der Stoßzeiten an den Ausleitungen auch "wie früher" den Verkehr per Hand regelten. "Problematischste Zeit" war laut Klumpp am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr, als sich der Verkehr an der Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg auf der A6 bis über das Walldorfer Kreuz hinaus zurückstaute und dadurch auch den Verkehr auf der A5 beeinträchtigte.

Auch die Umleitungsstrecke B39 war schon früh "brutal voll", so der Polizeisprecher, schon am Samstagmorgen gab es hier in Richtung Sinsheim Rückstau bis Mühlhausen/Tairnbach, später ging es von Eichtersheim bis zur Autobahnauffahrt in Sinsheim nur im "Stop-and-Go". Auf der Facebook-Seite der RNZ Wiesloch-Walldorf meldete eine Leserin: "In Angelbachtal geht die Post ab."

Ein Vorfall brachte die Beamten allerdings richtig ins Schwitzen: Ein polnischer Autofahrer, der strikt seinem Navigationsgerät gehorchte, schaffte es, am Samstag kurz nach 23 Uhr die Absperrung bei Sinsheim zu umfahren ("dazu muss man im Schritttempo navigieren", so Klumpp) und weiter Richtung Walldorf auf der A6 zu bleiben. Kurz vor der Baustelle konnte ihn die Polizei aber abfangen, ließ den Mann drehen und begleitete ihn zurück.

Wie schon am Samstagabend blieb es laut Polizei auch am Sonntag auf allen Strecken "relativ ruhig". An der Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg habe der maximale Rückstau etwa 300 Meter betragen, in Sinsheim seien es bis zu anderthalb Kilometer gewesen.