Mehrere Pkw und ein Lkw waren an dem Unfall beteiligt. Foto: René Priebe/PR-Video

Wiesloch/Walldorf. (pol/fro) Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw und vier Pkws beteiligt waren. Dies berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand staute es sich vorm Autobahnkreuz Walldorf auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 27-jähriger Fahrer eines Lkws mit Anhänger erkannte dies offenbar zu spät, wich auf den Stand- und Grünstreifen nach rechts aus und lenkte offenbar gegen, um wieder auf die Fahrbahn zu gelangen.

Durch dieses Manöver kippte die Zugmaschine um, kollidierte mit einem vor ihm rollenden Audi, der auf einen vor ihm stehenden Vito geschoben wurde. Die Zugmaschine schlidderte dann auf einen auf der mittleren Spur fahrenden Dacia und gegen einen auf der linken Spur fahrenden Toyota.

Die Zugmaschine kam vor der Mittelleitplanke zum Stehen. Bei dem Unfall wurde eine 48 Jahre alte Daciafahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, und ihre 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Des Weiteren wurde die 67-jährige Beifahrerin des Audis leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die Bundesautobahn in Richtung Mannheim war während der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis kurz vor 13 Uhr voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an, der Verkehr wird über einen Spur und den Standstreifen am Unfall vorbeigeführt.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf dauern an.