A6 bei Wiesloch. (pol/mün/mf) Die Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf musste am Donnerstagabend gesperrt werden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.40 Uhr kam es demnach in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Daewoo auf dem rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Mannheim. Hierbei übersah er aus bislang unbekannten Gründen den vor sich stauenden Verkehr und fuhr einem vor ihm langsam fahrenden Sattelauflieger eines 58-jährigen Franzosen auf.

Seine 68-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sowohl der Autofahrer als auch eine weitere Frau auf dem Rücksitz des Daewoo wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Rettung der Beifahrerin des Unfallverursachers war die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch mit sechs Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Weiterhin waren drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim war zur Rettung der eingeklemmten Frau für rund 30 Minuten voll gesperrt. An dem nicht mehr fahrbereiten Daewoo, der im Anschluss an die Unfallaufnahme von einem Abschleppdienst abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Am Sattelauflieger beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallstelle war gegen 0 Uhr geräumt und alle Fahrstreifen wieder befahrbar.

Nach diesem schweren Unfall kam es im Rückstau zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem aber niemand verletzt wurde. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 23 Uhr während der Vollsperrung am Walldorfer Kreuz. Rasch bildete sich ein Rückstau bis an die Anschlussstelle Wiesloch zurück. Dort übersah ein auf der rechten Spur fahrender Sattelzug-Fahrer das Stauende und prallte auf den Lkw vor ihm. Die Fahrerkabine des Unfallverursachers wurde bei dem Aufprall stark demoliert. Der Mann hinterm Steuer konnte sich dennoch unverletzt befreien. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den rechten Fahrstreifen.

