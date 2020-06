Walldorf. (pol/mare/dpa) Gegen 11.10 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A6 kurz vor dem Kreuz Walldorf ein Auffahrunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden - darunter die Schlagersängerin Sonia Liebing. Das teilt die Polizei mit.

Der Verkehr stockte demnach verkehrsbedingt, was ein Ford-Fahrer zu spät erkannte und auf den vor ihm fahrenden Mercedes auffuhr. Hierdurch wurde der Mercedes auf einen Audi geschoben und dieser wiederum auf einen weiteren Audi. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 55.000 Euro.

Sonja Liebing ist auf dem Weg zu einer TV-Show verunglückt. Foto: Michael Kremer/Geisler-Fotopress/Archiv/dpa

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Personen aus dem Ford und zwei Personen aus dem ersten Audi verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Trotzdem ist die Schlagersängerin Sonia Liebing (30, "Jugendliebe") in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" aufgetreten. Sie stand am Sonntag gemeinsam mit DJ Herzbeat auf der Bühne im Europa-Park in Rust und sang das Lied "Maybe". Liebing hatte am Vorabend in einer Instagram-Story von einem Autounfall berichtet, in den sie gemeinsam mit ihrem Mann verwickelt worden sei. "Wir sind wohlauf, wir stehen extrem unter Schock", schrieb Liebing. Sie und ihr Mann seien im Krankenhaus gewesen und hätten sich "durchchecken" lassen. Zum Glück sei keiner der Beteiligten schwer verletzt worden.

Während der Unfallaufnahme waren zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Die Sperrung konnte um 12.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Update: Sonntag, 14. Juni 2020, 12.38 Uhr