A6 bei St. Leon-Rot/A6. (pol/mün) Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montagvormittag auf dem Parkplatz "Bucheneck" auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Kurz vor dem Parkplatz verlor ein Sattelzug ein Rad eines Zwillingsreifens an der Zugmaschine. Das Rad rollte auf den Parkplatzbereich und traf dort mit voller Wucht einen Lkw-Fahrer, der vor seinem Autotransporter stand.

Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag, berichtet die Polizei.

Der Fahrer des Sattelzuges konnte sein Gefährt noch auf den Parkplatz fahren und abstellen.

Ein Sachverständiger ist zur Klärung des Unfallgeschehens beauftragt.

Der Parkplatz "Bucheneck" ist am Montagmittag zur Unfallaufnahme komplett abgesperrt.