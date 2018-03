A6 bei Rauenberg. (pol/mün) Die offensichtlich unsichere Fahrt eines Lkw-Fahrers endete am Donnerstagfrüh auf der Autobahn A6 bei Rauenberg. Einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf war das Fahrzeug aufgefallen. Der Mann am Steuer hatte ruckartige Fahrbewegungen gemacht und war teilweise auch auf den mittleren Fahrstreifen gekommen, heißt es in dem Bericht. Die Fahrt Richtung Heilbronn endete gegen 4 Uhr an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, wo die Beamten den Mann stoppten und kontrollierten.

Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 40-Jährigen fest. Zudem lag auf dem Beifahrersitz eine angebrochene Schnapsflasche. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin wurde der Lkw-Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Lastwagen wurde am Kontrollort abgestellt.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.