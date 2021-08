Von Tobias Törkott

Dielheim/Region. Montagabend, gegen 19.40 Uhr. Ein 33-Jähriger verliert ungefähr bei Autobahnkilometer 602 kurz hinter Dielheim die Kontrolle über seinen Volkswagen und prallt auf das Auto einer 32-Jährigen. Beide werden verletzt, wohl nicht schlimmer. Der Grund für den Kontrollverlust ist laut Polizeimeldung schnell gefunden: regennasse Fahrbahn. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ein Unfall wie viele andere auch auf der Autobahn 6, sollte man meinen.

Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Mannheim macht aus dem saloppen "wie viele andere auch" einen Fakt. Denn nach Polizeiinformationen gab es seit Mai zehn Unfälle mit 16 Verletzten und insgesamt 200.000 Euro Schaden rund um das Teilstück bei den Dielheimer Ortsteilen Horrenberg und Balzfeld, alle auf einem Abschnitt von 200 bis 300 Metern Länge. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim spricht von einem "Schwerpunkt". Fünf Unfälle gab es im August, so wie eben jener am vergangenen Montagabend. Alle in Fahrtrichtung Heilbronn.

Der RNZ wird von einer anonymen Quelle ein Video zugespielt: Dieses zeigt, wie meterhoch die Gischt von der Fahrbahn nach oben spritzt, fast bis auf das Dach eines daneben fahrenden Lastwagens. Die Fahrzeuge müssen teilweise extrem verlangsamen. Es scheint, als stünde viel Wasser auf der Fahrbahn. Das Video soll einen Abschnitt der Autobahn 6 bei Dielheim zeigen, wohl in Fahrtrichtung Mannheim, also auf der Gegenfahrbahn und nicht da, wo es zu den Unfällen kam. Wo genau das Video aufgenommen wurde, lässt sich nicht verifizieren. Die Lärmschutzwände, die auf dem Video zu sehen sind, stehen weiter in Richtung Wiesloch, etwa bei Kilometer 599 bis 601. Auf Fotos der Unfallstellen ist keine Lärmschutzwand zu sehen. Auch aus welchem Monat das Video stammt, lässt sich nicht klar feststellen. RNZ-Informationen nach soll es im Juni während eines Starkregens aufgenommen worden sein.

Viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken fangen dennoch an zu grübeln. Unter Unfallmeldungen findet man Kommentare, die nicht mehr davon ausgehen, dass Fahrfehler oder Unachtsamkeit die Auslöser für die Unfälle und deren Häufung auf diesem Streckenabschnitt der Trasse in Richtung Heilbronn sind.

Die Mutmaßungen gehen beispielsweise von Aquaplaning, das aufgrund des starken Regens und nicht ablaufenden Wassers ausgelöst wurde, aus. Manch einer oder eine sagt, Autofahrerinnen und -fahrer sind schlicht zu schnell an diesem Streckenabschnitt, wenn es nass wird. Andere sagen, dass das Wasser an besagten Stellen auf der Fahrbahn steht und nicht richtig ablaufen kann. Auch der Fahrbahnbelag wird auf den digitalen Prüfstand der Sozialen Netzwerke gestellt. Doch Klarheit bringt das selbstverständlich nicht.

Und wie bewerten die Rettungskräfte die Situation? Wenn es auf der Autobahn 6 in Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch und Sinsheim kracht, rückt oft die Feuerwehr Wiesloch aus. Seit Jahresbeginn schon 18 Mal. PKW-Brände und Unfälle gehören zum Aufgabengebiet. "Das Einsatzaufkommen entspricht für die Wieslocher Wehr bereits im August dem durchschnittlichen Einsatzaufkommen eines ganzen Jahres und zu Vor-Pandemiezeiten", sagt ein Sprecher. Seit Anfang Juli häuften sich die Alarmierungen in Richtung Heilbronn. Sieben Mal in Höhe Horrenberg-Balzfeld bei Kilometer 602 rückten sie aus, heißt es von Seiten der Feuerwehr. "Dort ereigneten sich wiederholt Unfälle, die sich während oder nach Regenereignissen zugetragen hatten", berichten die Einsatzkräfte aus der Weinstadt. Die Situation, Autos, die in die Leitplanke oder Betongleitwand geprallt waren, war den Eindrücken nach in allen Fällen die gleiche.

Die Autobahnen in Deutschland sind seit Anfang des Jahres 2021 bei der "Autobahn GmbH" des Bundes angegliedert. Zuvor waren hier die Länder und die jeweiligen Regierungspräsidien zuständig. Nun liegt die Hoheit über den Streckenabschnitt zwischen Walldorfer Kreuz und Weinsberger Kreuz bei der Regional-Niederlassung Südwest und beim Partner und privaten Betreiber "ViA6West". Beiden Unternehmen ist die die Häufung von Unfällen ebenfalls aufgefallen, auch, dass sich alle bei Nässe ereigneten. Gemeinsam mit "ViA6West" prüfe man derzeit die Ursachen, heißt es in einer Stellungnahme der Autobahn-Gesellschaft. "ViA6West" erklärt zudem, dass man "nach Abstimmung mit der ,Autobahn GmbH’ an möglichen Gefahrenschwerpunkten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sorgt". Dies betreffe zusätzliche Kontrollen und kürzere Reinigungsintervalle der Wasserabläufe der Mittel- und Seitenentwässerung sowie zusätzliche Beschilderungen, die auf mögliche Nässe und Gefahrenstellen hinweisen.Weiter erklärt der Sprecher des privaten Autobahnbetreibers: "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer zusätzlich zu unseren Maßnahmen um entsprechend angepasstes Verkehrsverhalten bei Starkregenfällen und größere Sicherheitsabstände."

Konkrete Maßnahmen gibt es bereits seit dieser Woche: Am Dienstag, einen Tag nach dem bis dato letzten Unfall, wurde ein Tempolimit von "80 Kilometern pro Stunde bei Nässe angeordnet", teilt die "Autobahn GmbH" mit. Bereits am darauffolgenden Mittwoch wurden die Schilder aufgestellt. Die Sprecherin der "Autobahn GmbH" verweist außerdem darauf, dass "bereits vor dem Ausbau der A 6 in diesem Abschnitt ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde bei Nässe bestand. Nach dem erfolgten Ausbau war kein Tempolimit vorgesehen." Übrigens: Schilder, die im Bereich Dielheim vor Nässe warnen, gibt es auch von der Richtung Sinsheim kommend, wie Einsatzkräfte berichten.

Bei der Wieslocher Feuerwehr ist man letztlich froh, dass man bislang glücklicherweise nicht mit schwerem, technischem Rettungsgerät an den Unfallstellen tätig werden musste. Keiner der Fahrzeuginsassen wurde im Auto eingeklemmt. Wegen der Unfälle um den Autobahnkilometer 602 stehe man aber im Austausch mit weiteren Behörden.