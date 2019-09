Rauenberg/Dielheim. (RNZ) Die zweite Bauphase beginnt: Nach dem Ende der Bundesgartenschau in Heilbronn am 6. Oktober geht der sechsspurige Ausbau der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg weiter. Das teilt der private Autobahnbetreiber ViA6West mit.

Der Verkehr beider Fahrbahnen sowohl in Fahrtrichtung Mannheim als auch Heilbronn wird auf die bereits fertiggestellte neue Trasse verschwenkt, in beide Fahrtrichtungen stehen in diesem Streckenabschnitt dann jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das ist für den Ausbau der südlichen Autobahnhälfte erforderlich; also dort, wo aktuell die Fahrzeuge in Richtung Heilbronn rollen.

In diesem Zusammenhang steht auch der zweite Bauabschnitt verschiedener Unterführungen an. Das größte Projekt in diesem Bereich ist die Autobahnbrücke zwischen Dielheim und Rauenberg. Hierzu muss die Kreisstraße K 4170 im Bereich der Autobahnunterführung für 29 Wochen gesperrt werden. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen schon im Oktober, die Vollsperrung der Kreisstraße ist ab Montag, 4. November, vorgesehen. Der Abbruch der Brücke soll bis Weihnachten abgeschlossen sein.

Im Zug des Brückenneubaus soll darüber hinaus unter Federführung des Rhein-Neckar-Kreises ein Teilstück der Kreisstraße bis zum Verkehrskreisel Rauenberg saniert werden. Beide Maßnahmen sollen bis Ende August 2020 gemeinsam fertiggestellt sein.

Wie ViA6West weiter mitteilt, kann überdies demnächst die Brücke über die Autobahn zwischen Tairnbach und Balzfeld in Betrieb gehen. Gegenwärtig rollt der Verkehr über eine Ersatzkonstruktion, in Bälde aber wieder auf der ursprünglichen Trasse.