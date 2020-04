St. Leon-Rot. (car) Am kommenden Freitagabend/Samstagmorgen (3./4. April) zwischen 20 und 7 Uhr und am Samstagabend/Sonntagmorgen (4./5. April) zwischen 19 und 7 Uhr wird die A5, in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen dem Kreuz Walldorf bis zur Anschlussstelle Bruchsal voll gesperrt.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung kam es erneut zu Schäden in der Betonfahrbahn. Da sich die Schäden im Bereich der Dauerbaustelle "Grundhafte Erneuerung St. Leon-Rot" befinden, sind zur Sanierung die zeitweisen Vollsperrungen erforderlich.

Der Verkehr aus Richtung Mannheim wird an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim über die Bundesstraße B36 zur Anschlussstelle Bruchsal geleitet. Fahrzeuge, die von Heilbronn kommen, werden an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die B3 zur Anschlussstelle Bruchsal geleitet. Verkehr aus Richtung Frankfurt wird am Autobahnkreuz Walldorf auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn geleitet und folgen dann der Umleitungsbeschilderung zur Anschlussstelle Bruchsal über die B3.

Die seit dem 30. September laufende Grunderneuerung der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal soll noch bis Mitte 2021 andauern.

Im Rahmen der Grunderneuerung wird das Unterführungsbauwerk L546 (Roter Straße) zwischen den Gemeindeteilen St. Leon und Rot abgerissen und neu gebaut.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss die Roter Straße im Zeitraum von Donnerstag (2. April) bis einschließlich Freitag (24. April) stundenweise halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Lichtsignalanlage geregelt.