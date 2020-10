A5 bei Walldorf. (tt/mare) Auf der Autobahn A5 hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen waren an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt. Ereignet hat sich der Crash in der Baustelle zwischen dem Walldorfer Kreuz und Kronau in Richtung Karlsruhe. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Offenbar verlief der Unfall glimpflich.

Weitere Informationen folgen ...