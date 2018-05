Wiesloch. (rö/hds) "Der Bürgerdialog ist das Herzstück unserer Klausur", sagte Edith Sitzmann, Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Zum Auftakt der dreitägigen Klausur im Palatin war es den Landespolitikern ihr zufolge wichtig, "mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und mit ihnen zu diskutieren, was ihnen unter den Nägeln brennt". Ein Angebot, von dem am Dienstagabend fast 500 Menschen Gebrauch machten.

Begrüßt wurden sie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. "Wir regieren dieses Land gerne", sagte er und nannte dafür drei Gründe: den "innovativsten Mittelstand Europas", die starken Kommunen und die Bürger. "Nirgendwo engagieren sich so viele Menschen ehrenamtlich wie in Baden-Württemberg", sagte Kretschmann. "Wenn wir so weitermachen, muss uns um dieses Land nicht bange sein." Zum Auftakt sprachen auch OB Franz Schaidhammer und der Landtagsabgeordnete Kai Schmidt-Eisenlohr, ehe der eigentliche Bürgerdialog begann: An zwölf Themen-Tischen stellten sich 36 Abgeordnete, Minister und Staatssekretäre den Fragen der Bürger.

*

Dicht umlagert war die Themen-Insel "Mobilität und Verkehr". Der zuständige Minister Winfried Hermann sah sich mit vielen Fragen, etwa von der Altwieslocher Liste (AWL), konfrontiert. Dabei ging es um die Verkehrssituation im Stadtteil und die Umgehungsstraße, die im Gemeinderat keine Mehrheit fand. "Der Schlüssel liegt bei der Stadt", nahmen die AWL-Vertreter denn auch als Botschaft mit. Voraussetzung für alles Weitere sei ein "demokratisches Ja" im Gemeinderat.

*

"Die Antwort war nicht das, was ich mir und den Mitarbeitern im Industriegebiet gewünscht hatte", sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab nach dem Gespräch mit Verkehrsminister Hermann über den schrittweise geplanten Ausbau der L 723 zwischen Rauenberg und Wiesloch, wo sich frühestens 2017 etwas tut. Das geht der Bürgermeisterin, auch im Namen der 18.000 Menschen, die hier täglich ein- und auspendeln, zu langsam. "Schritt für Schritt können Sie in einer Planwirtschaft denken, aber nicht in einer globalisierten Wirtschaftswelt", sagte sie. Die Empfehlung, gemeinsam mit den Unternehmen über "neue Formen der Mobilität" nachzudenken, "nehmen wir gerne mit", so die Bürgermeisterin. Aber: "Das wird keine Alternative zum Straßenbau sein."

*

"Eltern haben die Verantwortung, für ihr Kind die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Sandra Boser, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, zum Wegfall der Grundschulempfehlung. Maximilian Himberger (Grüne St. Leon-Rot) hatte das Thema angesprochen. "Ich studiere an der PH und da wird das zunehmend kritisiert, auch von Professoren. Deshalb wollte ich wissen, wie man den Wegfall der Empfehlung am besten verteidigt", sagte er. Mit der Antwort war er zufrieden: "Das hat sie gut erklärt."

*

"Wir wollten einfach mal den Kretschmann live erleben. Das war schon beeindruckend, mit welcher Power der Ministerpräsident hier aufgetreten ist", meinte ein aus Walldorf angereistes Ehepaar. Wenige Meter weiter wurde über die Reduzierung der Ausgaben für die Polizei gesprochen. "Gerade in der heutigen Zeit, in der die Polizei stark gefordert ist, sind Kosteneinsparungen im Bereich der inneren Sicherheit nicht nachzuvollziehen. Das wollten wir mal zum Ausdruck bringen", sagte ein Wieslocher.

*

"Es kann nicht angehen, dass auf dem Rücken von an Demenz erkrankten Menschen Geschäfte gemacht werden", ergriff Frieder Breitling aus Wiesloch Partei. Die Landtagsabgeordnete Bärbl Mielich versprach, sich um die vorgetragenen Anliegen zu kümmern. Nach Breitlings Ansicht muss vor allem auf der gesetzlichen Seite "mehr getan werden, um erkrankte Menschen vor Geschäftemachern zu schützen".

*

Vom PZN waren ebenfalls Vertreter gekommen. Nur Stunden zuvor hatten Delegationen der Grünen die Einrichtung besucht. Dabei plädierte PZN-Geschäftsführer Hermann J. Fliß für die Gleichstellung der psychiatrischen mit somatischen Krankenhäusern. Der Vorsitzende des Arbeitskreises und rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Filius, will das Anliegen in die Fraktionsgespräche einbringen.

*

Viele Fragen zum Themenkomplex Flüchtlinge und Asyl hatte die parlamentarische Beraterin Tanja Urban zu beantworten: zur Verteilung auf die Kommunen, zur Arbeitsintegration oder zum Zusammenhang zwischen Spracherwerb und Integration. "Viele ehrenamtlich Engagierte wollen mehr Informationen über die rechtlichen Grundlagen - und zwar einfach und verständlich", nahm sie aus den Gesprächen mit. Hier erarbeite Staatsrätin Gisela Erler bereits einen Leitfaden.

*

"Ich finde es schade, dass eine Einrichtung wie das Lehrschwimmbecken an der Schillerschule geschlossen werden muss", meinte eine Dame aus Malschenberg, die mit Tochter und Ehemann gekommen war. Sie stand in der Nähe des Themenstands "Hochschulen und Kultur" und versuchte, ihr Anliegen an Frau oder Mann zu bringen. Generell wurde an vielen Ständen "themenübergreifend" diskutiert. Fragen zum Konzept der Gemeinschaftsschulen standen ebenso im Mittelpunkt wie die Sorge ums schulische Angebot kleiner Gemeinden.

*

"Viele Leute monieren das Beschwerdemanagement gegenüber Verwaltungen", fasste die parlamentarische Beraterin Jutta Fischer-Fritsch am Themenstand "Bürgerbeteiligung/Petitionen" zusammen. Deshalb wolle man die Stelle eines Bürgerbeauftragten schaffen, der "direkter und schneller als der Petitionsausschuss" tätig werden könne, um "generell die Stellung des Bürgers gegenüber der Verwaltung zu stärken". Weitere Themen: das angestrebte Landes-Informationsfreiheitsgesetz und die Forderung nach mehr Öffentlichkeit in den Gemeinderäten. "Das können und wollen wir nicht vorschreiben, aber jeder sollte sich gut überlegen, was er nicht-öffentlich behandelt." Aus Grünen-Sicht sei "eine offene Kultur" wichtig, "man merkt, das brennt den Leuten unter den Nägeln."

*

"Trotz leichter Kritik haben wir auch Lob für unsere Arbeit bekommen", sagte der Abgeordnete Reinhold Pix am Stand "Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz". "Wir haben uns sehr friedlich unterhalten, das war für einige eine Bereicherung", meinte er zu den Gesprächen über das neue Jagdgesetz und dessen Auswirkungen auf den Weinbau. Pix, selbst Winzer und Jäger ("Ich bin der einzige Grüne mit einem Waffenschein") meint, damit bekomme man die Probleme - etwa die Schäden durch Wildschweine - in den Griff. Er rät den Winzern aber, auch das Gespräch mit den Jägern zu suchen, wie man Schäden vermeiden kann. "Der Winzer hat auch eine Verantwortung."

*

"Es war noch kein örtliches Wirtschaftsthema da, aber es gibt hier ja auch nicht so viele Krisenfälle", sagte die Abgeordnete Andrea Lindlohr. Dafür wurde bei ihr die örtliche "Stoppt TTIP"-Initiative vorstellig und es wurde über die Steuerverwaltung diskutiert.

*

Erstaunlicherweise hielt sich das Interesse am Grünen-Schwerpunktthema "Umwelt und Energie" eher in Grenzen. Die Gründung von Genossenschaften auf lokaler Ebene wurde diskutiert, Car-Sharing angesprochen, aber auch die Optimierung der Radwege-Netze.