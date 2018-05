Wiesloch. (hds) Es rumpelte etwas, als die betagte Feldbahn mit zahlreichen Gästen an Bord ihre offizielle Jungfernfahrt antrat. Rechtzeitig zum 15-jährigen Bestehen des Vereins "Feldbahn- und Industriemuseum" war die erweiterte Strecke, zum größten Teil durch ein Wäldchen führend, fertig geworden und kaum einer der Gäste am Festabend ließ sich die Gelegenheit entgehen, mit von der abenteuerlichen Partie zu sein. Bürgermeister Ludwig Sauer hatte sich flugs in einen Fahrdienstleiter verwandelt und gab, mit roter Mütze und Uniform standesgemäß gekleidet, mit der Kelle das Abfahrtssignal. "Es gibt kaum noch Bürgermeister, die eine neue Bahnstrecke einweihen dürfen", meinte er scherzhaft.

Begleitet von den Klängen des Musikvereins Baiertal ging es dann los. Es sind rund 1,4 Kilometer, die das Bähnlein nun zurücklegen kann. Entstanden war der neue Teil der Strecke durch zahlreiche Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder, die nicht nur Schienen verlegen, sondern auch Schneisen in das Gehölz schlagen mussten. Das zusätzlich benötige Gelände wurde von der Stadt Wiesloch zur Verfügung gestellt.

Zuvor wurde im Zelt das kleine Jubiläum gewürdigt. Auf der Bühne, die aus einem auf Schienen aufgebockten Flachwagen bestand, konnte der Vorsitzende des Vereins, Philipp Kurasch, zahlreiche Ehrengäste begrüßen, die sich denn auch lobend über das Engagement der Mitglieder äußerten. "Wir feiern heute nicht nur genau auf den Tag unser 15-jähriges Bestehen, auch den historischen Lokschuppen der ehemaligen Großziegelei ’Tonwarenindustrie Wiesloch’ gibt es bereits seit 111 Jahren", so Kurasch.

Bürgermeister Sauer hob insbesondere hervor, man habe mit dem Museum und den Aktivitäten einen großen Mehrwert geschaffen und sich dafür eingesetzt, dass zahlreiche Industriedenkmäler überleben könnten. "Sie haben das alles hier nicht nur erhalten, sondern mit Leben erfüllt", sagte Sauer. Hinter all dem stecke viel Arbeit im Detail und zudem ein gerüttelt Maß an Begeisterung.

Als ein "tolles Kleinod" bezeichnete der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein den Anlagenkomplex. Der Bergbau, der einst eine wichtige Rolle in der Weinstadt gespielt habe, werde dank unterschiedlicher Exponate hier wieder erlebbar. Speziell Schulklassen könnten so in vergangene Arbeitswelten hineinschnuppern. Claudia Martin, die AfD-Landtagsabgeordnete, sprach von einer tollen Ergänzung der Museumslandschaft. "Hier wird regionales Kulturgut erhalten", lobte sie. Dies sei nicht ohne den Einsatz zahlreicher freiwilliger Helfer möglich. "Jetzt fehlt nur noch ein Bergbaumuseum", schloss Dr. Adolf Suchy, der Vorsitzende der Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch, die Grußworte ab. "Wir sind als Oldtimer-Begeisterte dem Feldbahnmuseum eng verbunden" sagte er und fand: "Sie setzten sich hier selbst ein Denkmal".

Drei Tage lang wurde gefeiert, für das leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste bestens gesorgt und auch die musikalische Unterhaltung kam nicht zu kurz. War es am Starttag der Musikverein Baiertal, spielten am Samstag die "Oldie Stars" auf und am gestrigen Sonntag traten "Ox und Donkeys" um Christoph Engelsberger & Alexander Rohr sowie später "Cool Breeze" auf. Am Rand des Geschehens hatten die Eisenbahnfreunde aus Bad Schönborn eine Miniaturstrecke aufgebaut, die dicht umlagert war.

Ein Blick in die Historie des Vereins: Im Jahr 2000 gründete sich die IG Feldbahn Wiesloch, mit dem Ziel, den historischen Lokschuppen zu erhalten. Das Lokschuppengebäude aus dem Jahr 1905 mit seinen Rauchfängern für Dampflokomotiven befindet sich noch im Originalzustand und ist ein einzigartiges Zeugnis der Industriegeschichte im süddeutschen Raum. Nach dem Ende der Ära "Ton" geriet der Lokschuppen für Feldbahnlokomotiven in Vergessenheit. Mit der Zeit wurde das Gelände der ehemaligen Ziegelei zum Industriegebiet, der Lokschuppen wurde mit Bauschutt bis zur Hälfte zugeschüttet.

Aus der IG Feldbahn Wiesloch ging im Jahr 2001 der Verein "Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch" hervor. Im gleichen Jahr wurde damit begonnen, den Lokschuppen mit schwerem Gerät von den Erdmassen zu befreien, binnen einer Woche wurden mehrere 100 Kubikmeter Erde bewegt. Um das Industriedenkmal entwickelt sich seither ein lebendiges Museum "zum Anfassen". Das in Vergessenheit geratene Transportmittel "Feldbahn" wurde reanimiert, hinzu kamen die entsprechenden Bagger und Maschinen. Durch dieses Museumskonzept konnte das "Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch" im Juni 2015 den Förderpreis des Museumswettbewerbs "Heimatmuseum hat Zukunft" gewinnen. Und so war es selbstverständlich, dass man auch am gestrigen Sonntag beim "Tag des Denkmals" mit dabei war.