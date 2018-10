Michael Thomas nennt seine Installation, mit der er sich um den Kunstpreis 2013 bewirbt, 'Johann J. Astors gute Stube' und erinnert so an Walldorfs berühmten Sohn, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird. Foto: Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Walldorf. Der Tisch ist gedeckt, der Wagen mit Kaffee und Kuchen herangerollt, Bank und Stühle stehen bereit, sogar an eine Stehlampe wurde gedacht. Die Geburtstagsfeier kann beginnen. Hier feiert aber nicht irgend ein Walldorfer Geburtstag, nein, es ist Johann Jacob Astor persönlich. Und weil er dieses Jahr schon den 250. feiert, kann er leider nicht leibhaftig anwesend sein. Dafür schwebt sein Geist über dieser Installation des Konzeptkünstlers Michael Thomas (Foto: Pfeifer).

Die Arbeit, ein Beitrag zum "Walldorfer Kunstpreis", ist eine von vierzehn, die in die engere Wahl gekommen sind. Sie trägt den Titel "Johann J. Astors gute Stube" und ist als "interaktive Begegnungsstätte" konzipiert. Passanten lädt Michael Thomas daher "herzlich ein, sich zu hölzernem Kaffee und Kuchen an Astors Geburtstagstafel zu setzen". Eine Einschränkung macht er allerdings: Man sollte schonend mit ihr umgehen, die Installation ist kein Abenteuerspielplatz.

Hier sollen vielmehr Erfahrungen gemacht werden, der Bezug zu Astor soll sich dem aufmerksamen Betrachter erschließen. "Vielleicht erkennt er, dass die Übergröße der Möbel dem stattlichen Mann angepasst ist und die Wahl des Materials eine Anspielung auf seine Reiselust und die seiner Felle sein könnte." Man erinnere sich: Johann Jacob Astor ist in der Pionierzeit Amerikas vor allem durch seinen Fellhandel reich geworden.

Dass die ganze Installation aus Holz besteht - hier handelt es sich um Treibholz aus Rhein und Neckar - passt gut zum Thema: rohe, provisorische Bauweise, Blockhaus-Architektur, das erinnert an den Wilden Westen. Aber Michael Thomas bringt noch einen weiteren Gedanken ins Spiel: Astoria im amerikanischen Bundesstaat Oregon, einst in Johann Jacob Astors Namen gegründet, liegt am Columbia River. Der Fluss war Transportweg für Astors Felle und schwemmt sicher auch heute noch viel Treibholz an. Was läge da näher, als auch dort, zum 50. Jahrestag der Partnerschaft mit unserem Walldorf, die "hölzerne Geburtstagstafel" aufzubauen?

Michael Thomas, Jahrgang 1964, ist in St. Ingbert geboren. Nach Abitur und Zivildienst absolvierte er eine Ausbildung zum Bühnenmaler. 1990 gründete er die Künstlergruppe "Michelangela" und ist seitdem als freischaffender Künstler international tätig. Michael Thomas hat sein Atelier im Künstlerdorf Langenzell. Er begründete vor zehn Jahren die Kunstrichtung "Realer Relativismus", die er so definiert: "Er ist eine Anspielung auf die unterschiedliche Sicht der Dinge und die Manipulation der Sicht der Dinge."