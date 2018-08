St. Leon-Rot. Die hohe Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße für den Ortsteil St. Leon wurde während der Bürgerinformationsveranstaltung der Gemeinde im Harres einerseits hervorgehoben. Andererseits wurde Kritik am Eingriff in die Natur laut. Die Initiative liegt nun beim Land, nachdem der Gemeinderat sich in der Sitzung vom November 2014 für eine Planungsvariante entschieden hat. Auf dem Podium standen Bürgermeister Dr. Alexander Eger, Bauamtsleiter Werner Kleiber sowie Dipl.-Ing. Sven Anker und Dr. Frank Gericke vom Karlsruher Ingenieurbüro "Modus Consult" den zahlreichen Anwesenden Rede und Antwort.

Bürgermeister Eger erklärte in seiner Begrüßung, dass die Ortsumgehung St. Leon nicht allein im Fokus des Verkehrsgutachtens von "Modus Consult" stehe, sondern auch weitere Maßnahmen zur Entlastung der St. Leoner Ortsdurchfahrt. Mit diesem Ziel habe man auch einen "Runden Tisch" zur breiten Beteiligung der Bevölkerung eingerichtet, so Eger.

Die Verkehrsmenge in St. Leon, vom Kreisel in der Ortsmitte Richtung Rot, ist laut Dr. Gericke mit 12 500 Fahrzeugen am Tag hoch, in der Roter Straße ist sie mit 14 200 Fahrzeugen täglich "sehr hoch". Das haben ihm zufolge die Zählungen ergeben. Den Anteil des Schwerverkehrs mit über 3,5 Tonnen wiederum bezeichnete er als gering (zwischen 3,9 und 7,2 Prozent). Darüber hinaus seien davon fast zwei Drittel "gewollt": Es seien nämlich Busse. Und ein guter ÖPNV sei ebenso sinnvoll wie etwa die bevorzugte Nutzung des Fahrrads innerorts, so Gericke. Aus der Auswertung der Verkehrs-Befragung wurde ihm zufolge klar, dass nur rund 30 Prozent reiner Durchgangsverkehr sind, was in früheren Überlegungen die Entlastungswirkung einer Umgehung relativiert hatte.

Eingehendere Untersuchungen haben laut Gericke aber eine mögliche Entlastung von bis zu 9000 Fahrzeugen weniger in der Ortsmitte ergeben: Er bezog sich auf die vom Rat favorisierte der verschiedenen geprüften Umgehungsvarianten. Es ist eine Kombination aus Nord- und Südumgehung, die sowohl den Verkehr aus Richtung Reilingen als auch den aus Kirrlach um den Ort herumführt. "Das stellt verkehrstechnisch die bestmögliche Lösung dar." Gericke nannte auch zeitnah umsetzbare, kleinere Entlastungsmaßnahmen im Ort, insbesondere die Anordnung von Einbahnstraßen in Kronauer Straße, Sandgasse und Neugasse sowie eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der Marktstraße (zwischen Sandgasse und Kronauer Straße). Damit erreiche man jedoch nur eine marginale Abnahme des Verkehrs, so Gericke.

Der Verkehrsplaner beleuchtete auch das bestehende Radwegenetz und Konflikte im Radverkehr. Parkmöglichkeiten ebenso wie Fußgängerverkehr und Schulwegeplan wurden ebenfalls vorgestellt. Gerickes Bewertung des ÖPNV: Die Bedienqualität sei gut, insgesamt sei das Angebot aber noch verbesserungsfähig. Gemeinsam mit dem "Runden Tisch" habe man Leitbilder für den Verkehr entwickelt, so Gericke. Im Fokus liege neben einer Umgehung die Erhöhung der innerörtlichen Sicherheit der "schwachen" Verkehrsteilnehmer.

In der nachfolgenden Fragerunde meldeten sich sowohl Befürworter als auch Gegner einer Umgehungsstraße zu Wort. Kritiker befürchteten die Zerstörung eines Naherholungsgebiets. Befürworter hoben die Belastung der Anwohner stark befahrener Straßen hervor. Ein wichtiger Punkt war das "Nadelöhr zwischen St. Leoner See und Wohngebiet", durch das die Nordumgehung führen würde: Dort, so Eger, müsse man gezielt für optimalen Lärmschutz sorgen und den Eingriff in die Natur minimal halten. Auf die Befürchtung, dass zusätzlicher Verkehr auf die Umgehung gelockt wird, erwiderte der Bürgermeister, dass der Nutzen einer Umgehung für den überregionalen Verkehr Voraussetzung für die Aufnahme in den Generalverkehrsplan sei.

Allgemein plädierten die Besucher für eine bessere Bürgerbeteiligung - auch eine konkrete Befragung zur Umgehung in St. Leon. Bürgermeister Eger gab zu bedenken, dass man sich noch in einem äußerst frühen Stadium befinde, am "Runden Tisch" mit der Bürgerschaft zusammenarbeite und regelmäßig informiere. Von Seiten des Landes werde sicherlich zu gegebener Zeit der Dialog mit den Bürgern gesucht, so Eger.