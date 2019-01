Dank des stark frequentierten Campingplatzes und der beliebten Wasserski-Anlage ist am St. Leoner See immer viel los. Doch besonders jetzt im Sommer locken die vielen Angebote die Scharen von weither an. Foto: Galyna Hecker-Petrova

Von Sarah Brinkmann und Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Bei uns ist immer was los", erzählt Georg Grimm, technischer Betriebsleiter des St. Leoner Sees. Um der Erholungsanlage gerecht zu werden, darf man sich nicht auf den Badesee beschränken: Neben Schwimmen und Tollen im kühlen Nass gibt es hier unzählige Sportmöglichkeiten, auch im Wassersportsee nebenan, und eine große Campinganlage. Im See selbst ist ein Nichtschwimmerbereich für den Badespaß der kleineren Besucher abgesteckt. Die können sich auch auf den beiden Spielplätzen auf der weitläufigen Liegewiese austoben. Für die Größeren gibt es die Wasserski-Anlage - auch mit Anfängerlift: Das Wakeboardfahren wird laut Grimm immer beliebter, zudem sind Surfen, Tauchen und Stand-up-Paddling möglich. Im Wassersportsee kann zudem geangelt und gesegelt werden.

Außerhalb des Wassers gibt es Beachvolleyball und andere Sportangebote, auch eine - von außen separat zugängliche - Minigolfanlage steht den Besuchern zur Verfügung. Zusätzlich finden in Räumen am Eingangsbereich regelmäßig Veranstaltungen und in den Ferien eine Kinderbetreuung statt.

Wer hier nicht nur einen Tag, sondern seinen Urlaub verbringen möchte, dem steht die Campinganlage zur Verfügung. Neben 650 Stellplätzen für Zelte und Wohnwagen können auch Campinghäuser und Schlafhütten gemietet werden - die sind äußerst stark nachgefragt, berichtet Georg Grimm. Und als er einige Gäste fragt, erwidern die: "Super gemütlich - wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder." Durch den ständigen Kontakt mit den Besuchern wird Grimm und seinem Team auch klar, wie die Erholungsanlage noch attraktiver gemacht werden kann: durch gut ausgestattete Bäder, die ganz gemietet werden können, oder sorgfältig ausgestaltete Sanitäreinrichtungen für Behinderte. Für Entspannung ist unter anderem mit Thai-Massage gesorgt. Die Möglichkeiten zur Verpflegung sind gut verteilt: Da gibt es das Seerestaurant mit kleinem Supermarkt für die Camper, zwei Kioske am See und den Biergarten an der Minigolfanlage.

Vier Sterne gab es vom Deutschen Tourismus-Verband: Der St. Leoner See ist perfekt für alle, die nicht nur schwimmen wollen, sondern sich auch sportlich ausprobieren oder sogar einen ausgedehnten Urlaub am See verbringen möchten.

Info: Mehr zum Thema Badeseen und Schwimmbäder heute im Magazin und auf www.rnz.de.