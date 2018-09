Wiesloch. (pen) An den Wänden hängen abstrakte Bilder. Sie zeigen Farbverläufe, Schattierungen und Brüche. Und während das Auge wandert, lässt man sich von der Stimme Michael Buselmeiers, von dieser unverwechselbaren Melodie seiner Dichterstimme, durch Worträume tragen, lauscht den Klängen, Rhythmen, versteckten Bedeutungen, entfaltet Assoziationsketten. Um Brüche und Verläufe ging es auch im Gespräch zwischen dem Heidelberger Dichter und seinem Interviewpartner, dem Literaturkritiker Michael Braun, das im Atelier Urlaß unter der Frage "Dantes Inferno - und die Gegenwart?" zum Lyrik-Salon der Literaturtage gehörte.

Michael Buselmeier ist 1938 in Berlin geboren und in Heidelberg aufgewachsen. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung als Schauspieler und Regieassistent, bevor er Germanistik und Kunstgeschichte in Heidelberg studierte und später an verschiedenen Hochschulen lehrte. Er hat zahlreiche Lyrik- und Prosabände veröffentlicht. Im September 2011 stand sein Theater-Roman "Wunsiedel" auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011. Im vergangenen Jahr ist sein Gedichtband "Dante deutsch" erschienen, aus dem er im Lyrik-Salon las. Doch zuvor versuchte Michael Braun im Dialog mit dem Autor, seinen Lebenslinien nachzugehen, um darin Brüche, Aufbrüche, Motive und Stimmungen zu entdecken. In seinen jungen Jahren habe sich Michael Buselmeier zu Diskontinuität und dem Fragmentarischen in seinem Arbeiten bekannt, hat sich das jetzt geändert? Nein, sagt Buselmeier, noch immer bevorzuge er das assoziative Schreiben, bei dem ein Gedanke entstehe und dann komme der nächste dazu und dann wieder ein Gedanke, bis das Werk fertig sei.

Der Lieblingsplatz von Michael Buselmeier sei schon immer die Position am Rand gewesen, unversöhnt mit den Verhältnissen und eigensinnig auf die Konfrontation mit dem konformistischen Kulturbetrieb bedacht, sagt Michael Braun. In seinem ersten Gedichtband "Nichts soll sich ändern" zeige Buselmeier zwar noch Konservatismus, das habe sich dann aber schnell geändert, was später auch in dem provokativen Ausspruch "Was ist der Faschismus gegen meine Schmerzen" anklinge.

Und dann erzählt Michael Buselmeier, wie er zu Dante gekommen ist. "Die deutschen Intellektuellen haben ja alle Dante nicht gelesen, obwohl sie ihn immer zitieren", erklärt Buselmeier. Er selbst habe es schon in früheren Jahren einige Male mit dem italienischen Dichter und seiner "Göttlichen Komödie" probiert, aber die Übersetzungen, die er hatte, gefielen ihm nicht, waren in keinem schönen Deutsch, sodass er schon nach zwei Strophen wieder aufgab und das Buch ins Bücherregal zurückstellte. Erst als er eine Dante-Lesung seiner Schwester, die Schauspielerin ist, in Heidelberg besuchte, habe er einen anderen Dante - in der Übersetzung des Königs Johann von Sachsen - kennen- und schätzen gelernt. "Dante ist mir über die Freiluft-Veranstaltungen zugelaufen", erzählt er schmunzelnd.

In seinem Gedichtband "Dante deutsch" knüpft er an die legendäre Dante-Übersetzung des großen Dichters Rudolf Borchardt an. Er sei ein großer Borchardt-Fan, bekennt Buselmeier. Mit "Dante deutsch" wolle er die deutsche Kultur verteidigen. "Das ist meine späte Altersobsession", meint er augenzwinkernd. Im Gedichtband gehe es um das heutige Jahrhundert und um sein Leben. Dante sei nur das Sprungbrett gewesen. "Ich habe mehr Erfahrung mit der Hölle als Dante, was wusste der schon vor 700 Jahren von der Hölle."

Buselmeier zitiert selten wörtlich aus der "Divina Commedia", auch deren Strophenbau und Reimschema ahmt er nicht nach. "Dante deutsch" beschreibt die Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits. Das lyrische Ich berichtet von der allgegenwärtigen Verrottung, der Natur- und Kulturvernichtung und dem Leiden des Einzelnen, Krankheit, Tod - das alles im Spiegel einer Reise durch ein Land wie Nigeria, das an die Hölle der "Göttlichen Komödie" von Dante erinnert. Es gibt natürlich auch die Momente im Licht der Poesie und des Sommerglücks. Bei allem spürt man die Lust des Dichters Michael Buselmeier am Worte-Einfangen, am Wort-Erkennens, Worte-Erleuchten und am Worte-Bemalen mit dem dicken Pinsel der Inspiration. Dazu bot dieser Literatur-Salon die schönste Leinwand.