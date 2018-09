In Mühlhausen wurde jetzt mit dem Bau der Lärmschutzwände an der neuen Umgehungsstraße begonnen. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. Die Umgehungsstraße B 39 in Mühlhausen macht Fortschritte: Nach dem Bau der Brücke über den Kreisverkehrsplatz B 39/L 536 sind die Arbeiten inzwischen so weit fortgeschritten, dass jetzt mit dem Bau der Lärmschutzwände in diesem Bereich begonnen werden konnte. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. Die Lärmschutzwände werden von der Gemeinde Mühlhausen finanziert und vom Bund, vertreten durch das Regierungspräsidium, gebaut. Die Lärmschutzwände bestehen gemäß den Wünschen des Gemeinderates aus Lärchenholz mit einer mineralischen Füllung und sind zusammen etwa 410 Meter lang. Die Höhe beträgt circa 2,50 Meter über Fahrbahnniveau. Im Bereich der Brücke wird die Wand aus durchsichtigen Plexiglaselementen hergestellt, im Anschlussbereich zum Lärmschutzwall aus Gabionen.

In den weiteren Bereichen der etwa 4,2 Kilometer langen Strecke werden ebenso Lärmschutzmaßnahmen ergriffen: Die Strecke ist eine Kombination aus Abschnitten in Einschnittslage und Abschnitten in Dammlage in Kombination mit Lärmschutzwällen. Die Lücken im Bereich der Brücken werden durch transparente Lärmschutzwände geschlossen. Diese Kosten trägt der Bund. Zunächst werden nun im Bereich des Kreisverkehrsplatzes B 39/L 536 die Bohrpfahlgründungen für die Lärmschutzwände hergestellt. Da sich die Wand außerhalb des Verkehrsraumes befindet, wird es laut der Mitteilung zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen kommen. Danach soll der Bau der aufstrebenden Stützen der Lärmschutzwände erfolgen. Gegen Ende Oktober werden die Holz-Wandelemente eingehoben.

Neben dem Bau der Lärmschutzeinrichtungen finden parallel weitere Arbeiten des Straßenbaus auf der circa 4,2 Kilometer langen Strecke statt. Als letzter Teil des Projekts "Ortsumgehung B 39 Mühlhausen" wird im Frühjahr 2013 der Knoten K 4271/B 39 am östlichen Ortsausgang umgebaut.