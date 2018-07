St. Leon-Rot. (rö) Nach der Bürgermeisterwahl in St. Leon-Rot und dem eindeutigen Wahlsieg von Amtsinhaber Dr. Alexander Eger (siehe Artikel links) hat die RNZ gestern Abend Stimmen im Rathaus unter den Gemeinderatsfraktionen, Bürgermeisterkollegen und Ehrenbürgern der Gemeinde gesammelt.

Rudi Heger (FDP): "Wir sind seitens der FDP mit dem eindeutigen Ergebnis sehr zufrieden, obwohl wir nicht mit so vielen Stimmen für den Gegenkandidaten gerechnet haben. Die geringe Wahlbeteiligung war leider so zu erwarten. Das Ergebnis bestätigt die Arbeit des Bürgermeisters. Ich denke, wir können in den nächsten acht Jahren gut zusammenarbeiten. Glückwunsch von der gesamten Fraktion."

Ferdinand Speckert (Junge Liste/CDU Rot): "Herzlichen Glückwunsch an Alexander Eger zum Wahlsieg. Im Namen der Fraktion Junge Liste/CDU Rot wünsche ich ihm alles Gute, viel Glück und Erfolg. Wir hoffen weiter auf eine gute Zusammenarbeit."

Karl Ittensohn (Freie Wähler): "Es war eigentlich zu erwarten, dass das Ergebnis in dieser Form ausfällt. Auch dass die Wahlbeteiligung nicht so hoch sein wird, war ja schon im Vorfeld klar. Es freut mich, dass wir im Gemeinderat die nächsten acht Jahre mit Bürgermeister Eger zusammenarbeiten können. Und es freut mich auch, dass das Ergebnis der Ortsteile nicht mehr so weit auseinander ist, sondern sich angeglichen hat."

Achim Schell (CDU St. Leon-Rot): "Wir gratulieren Dr. Eger zur Wahl und wünschen ihm alles Gute. Auch freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Die geringe Wahlbeteiligung ist natürlich nicht schön - ich hoffe, dass sie bei der nächsten Wahl deutlich höher ausfällt."



Helmut Martin (Ehrenbürger): Das Ergebnis war ja ganz klar. Etwas enttäuscht hat mich die Wahlbeteiligung und auch, dass ein Bewerber, der keinerlei Fähigkeiten zu besitzen scheint, überhaupt Stimmen bekommt. Ansonsten hoffe ich, dass es in der Gemeinde gut weitergeht. Dafür sind die Weichen ja gestellt."



Anton Kremer (Ehrenbürger): "Auf das Vertrauen der Bürger kann er durchaus stolz sein. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Aufgaben gibt es ja immer genug."

Jens Spanberger (Bürgermeister Mühlhausen): "Das ist ein schöner Wahlerfolg, auch wenn die Wahlbeteiligung natürlich höher hätte sein können. Das Ergebnis zeigt aber, dass Alexander Eger von den Bürgern unterstützt wird und zuversichtlich die nächsten Jahre angehen kann. Dafür toi, toi, toi."

Frank Broghammer (Bürgermeister Rauenberg): "Schade, dass die Wahlbeteiligung so gering war. Da zeigt man seinem Bürgermeister zu wenig, dass er sich für die Gemeinde engagiert hat. Und ich denke, Alexander Eger macht das sehr gut, seine Arbeit ist sehr wertvoll für die Bürger. Als Bürgermeister, der viel geschafft und geschaffen hat, kann man von den Bürgern schon ein kleines Dankeschön erwarten. Das hat er verdient."

Georg Kletti (Bürgermeister Sandhausen): "Gewonnen ist gewonnen, egal mit wie vielen Toren - die drei Punkte zählen."