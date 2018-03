Wiesloch-Frauenweiler. Im Rahmen der Veranstaltungen zum 75-jährigen Bestehen des Wieslocher Stadtteils Frauenweiler, hatte sich der Stadtteilverein vorgenommen, den Gedenkstein am Malschenberger Sträßel beim Gänsberg, der an die alte Siedlung Frauenweiler erinnert, wieder für die Bevölkerung und für Spaziergänger sichtbar zu machen.

Das alte Frauenweiler, das früher einmal dort oben gestanden hatte, wurde auf Anordnung des Kurfürsten Ludwig V. im Jahr 1526 aufgelöst. Der Erinnerungsstein wurde vor rund 40 Jahren aus Fundamentresten der ehemaligen Kirche errichtet, auf die man beim Bau des Aussiedlerhofes Messmer gestoßen war. Nachdem sich in den vergangenen Jahren niemand mehr um die Pflege des Denkmals gekümmert hatte, war durch starken Bewuchs vom Erinnerungsstein nichts mehr zu sehen. So machten sich vor einigen Wochen Georg Wittmer, Stefan Seewöster und Klaus Adam an die schweißtreibende Arbeit, den Gedenkstein von Efeu, Weiden und stacheligen Brombeeren zu befreien. Unter tatkräftiger und fachlicher Unterstützung von Diplom-Geologe Dr. Ludwig Hildebrand wurden armdicke Wurzeln, die sich in das Mauerwerk gefressen und schon Steine abgesprengt hatten, entfernt und auch wieder eingesetzt. Am Ende war ein ganzer Anhänger voll Ast und Wurzelwerk zusammengekommen. Landwirt Jakob Knöbel übernahm die Entsorgung. Von Frau Messmer und ihrer Tochter, in deren Vorgarten der Stein steht, wurde Gras eingesät, sodass der Gedenkstein und seine Umgebung nun wieder eine schöne Einheit bilden.

Altstadtrat Georg Wittmer nahm sich der abgefallenen und nicht mehr lesbaren Gedenktafel an, die nun wieder in neuem Glanz erstrahlt. Ebenfalls freigestellt wurde bei dieser Aktion ein steinernes Sühnekreuz. Diese Kreuze wurden früher von denjenigen, die ein schweres Verbrechen begangen hatten, als Zeichen der Reue und Sühne aufgestellt. Das Frauenweiler Sühnekreuz findet der Spaziergänger, wenn er am Gedenkstein Richtung Malschenberg weitergeht, dann gleich nach dem ersten Grundstück rechts auf den Grasweg abbiegt und diesem etwa 200 Meter weit folgt - es ist dann auf der linken Seite des Wegs zu sehen.

Wer mehr über Frauenweiler und seine wechselvolle Geschichte erfahren möchte, kann dies alles in einem kleinen Buch nachlesen, das der Stadtteilverein in Zusammenarbeit mit Dr. Ludwig Hildebrand, Bürgermeister a. D. Helmut Mohr und Stadtarchivar Manfred Kurz herausgeben wird. Das Büchlein wird in Kürze erscheinen und auch im Handel zu erwerben sein.