Von Armin Rößler

Wiesloch. "Wir haben einfach einen schönen Abend gehabt", meinte Andreas Böhler, Vorstandssprecher der Volksbank Kraichgau, in seinem Schlusswort und untertrieb damit natürlich ganz gehörig. Denn er hätte auch sagen können: "Das war fantastisch." Die Jubiläumsshow zum 150-jährigen Bestehen der Bank riss die rund 1100 Besucher im Staufersaal des Palatins mehr als nur einmal von den Sitzen, am Ende gab es stehende Ovationen und reihum uneingeschränkte Begeisterung. Den Applaus nahmen die über 150 Mitwirkenden unter der Leitung von Dr. Armin Fink gerne in Empfang, hatten sie doch mehr als vier Stunden lang mit ihrer musikalischen Zeitreise unter dem Motto "Classic meets Rock" das Publikum großartig unterhalten.

Volksbank-Jubiläum im Palatin Wiesloch - Die Fotogalerie

Schon der Einstieg war so feierlich wie vielversprechend: Nach den ersten Klängen vom mächtig durch den Saal hallenden Schlagwerk setzte eine einzelne Trompete ein, dann folgten die anderen Bläser des Ensembles Heuchelberg Brass aus Leingarten. Aaron Coplands "Fanfare for the common Man", Rockfans besser in der Bearbeitung von Emerson, Lake & Palmer bekannt, schien wie dafür gemacht, diesen Abend zu eröffnen. An-dreas Böhler kündigte in seiner Begrüßung an, dass die Volksbank aus den Eintrittsgeldern des Abends 10.000 Euro für soziale Zwecke spendet: Empfänger sind die Albert-Schweitzer-Förderschule Bad Rappenau, der im Rhein-Neckar-Kreis aktive Verein Postillion, die Lebenshilfe Sandhausen und der Verein Un-Behindert miteinander leben Eppingen. Inzwischen hatte sich der Vorhang geöffnet und den Blick auf ein ansprechendes Bühnenbild und die vielköpfige Sängerschar des Sängerbunds Rauenberg und der Constantia Walldorf freigegeben. Unterstützt wurde sie vom Orchester der Privaten Musik Akademie, Heuchelberg Brass und einer siebenköpfigen Rockband. Die Moderation übernahmen Ivona Puselijc und Jürgen Schiller.

Mit "O Fortuna" aus Carl Orffs "Carmina Burana" erklang ein kraftvoller Chor zu Ehren der Schicksalsgöttin, dezent vom Orchester begleitet, auf den Leinwänden von passenden Videoeinspielungen untermalt. Dass man auch ein "Lied" singen kann, das überhaupt keinen Text hat, bewies der Chor dann auf absolut überzeugende Art und Weise bei Ravels "Bolero". Drei Balletttänzer des Nationaltheaters Mannheim verpassten der Musik zudem das gewisse optische Etwas, Armin Fink war ganz in seinem Element und dirigierte mit Leidenschaft. "Tanzt er mit oder dirigiert er nur?", fragte sich später nicht nur Andreas Böhler. Getragen ließ Heuchelberg Brass "Song of Praise" von Jacob de Haan erklingen, fetziger wurde es beim Popklassiker "Eloise". Hier gab Sänger Sascha Krebs eine eindrucksvolle erste Visitenkarte ab und erntete donnernden Applaus.

"The Scones", Helmut Dörr aus Wiesloch und Jürgen Köhler aus Walldorf, "der kleinste Männerchor der Welt", gaben mit zwei Liedern einen Einblick in ihr Schaffen. Bekannte Songs werden erst im englischen Original, dann auf Kurpfälzisch dargeboten, in diesem Fall "In my Life" von den Beatles und "I’m a Believer" von den Monkees, wobei vor allem im letzteren Fall das "Wei’ isch mer liewer" für große Erheiterung und Begeisterung sorgte. Danach konnten wieder Chor und Musiker mit Queens Klassiker "Bohemian Rhapsody" glänzen.

Für die musikalische Überraschung des Abends hatte Stefan Fieser (Verbandschorleiter Elsenzgau) genau vier Proben zur Verfügung, an denen meist die Hälfte seiner Sänger gar keine Zeit hatte. Und trotzdem schlug sich der Chor aus Bürgermeistern der Region und Bankvorständen mehr als nur wacker. Die Oberbürgermeister Dirk Elkemann (Wiesloch) und Jörg Albrecht (Sinsheim), die Bürgermeisterinnen Christiane Staab (Walldorf) und Sibylle Würfel (Malsch) sowie die Bürgermeister Hans-Dieter Weis (bis Ende April in Dielheim im Amt), Peter Seithel (Rauenberg), Ludwig Sauer (Wiesloch), Karl Rühl (Nußloch), Frank Werner (Angelbachtal) und Walter Neff (Hüffenhardt) sowie die Bankvorstände Thomas Geier, Klaus Bieler, Andreas Böhler und Matthias Zander ernteten für ihren Auftritt mit "Wir im Süden" viele Lacher für den witzigen Text, Szenenapplaus und laute Zugaberufe - mit "Rama Lama Ding Dong" wurde der Wunsch gerne erfüllt, ehe Sascha Krebs, Con-stantia und Sängerbund mit "Let me en-tertain you" und "We will rock you" rockig in die Pause entführten.

Danach durfte schon wieder gelacht werden: "Männer! Der etwas andere Chor" aus Grombach und Kirchardt bot eine urkomische A-cappella-Einlage mit witzigen, pfiffigen und auch mal frechen Texten, roten Sparkassen-Luftballons und dem "Bratislava Lover" samt der "geilsten Brustbehaarung des Kraichgaus" als genialem Höhepunkt. Die Tanzschule Kronenberger aus Walldorf folgte mit einem Best-of aus ihren Tanzshows der letzten Jahre: Von der Salsa-Show über "Sister Act", "Swingtime" und "Grease" bis hin zur Alpen-Party wirbelten die jeweils passend kostümierten Tanzpaare über die Bühne.

Heuchelberg Brass stimmte das beschwingte "Penny Lane" an und dann waren wieder Solisten, Chor und Band gefragt: Nachdem sich Sascha Krebs als "Pinball Wizard" ausgetobt hatte, gab Maram el Dsoki, 22-jährige Absolventin der Popakademie Mannheim, mit "Stone Cold" einen eindrucksvollen Beweis für ihre "Hammerstimme" (O-Ton Moderator Schiller). Jetzt ging es hin und her zwischen Songs aus Musicals ("Tarzan", "Les Misérables" und "Aida") und der Rock- und Popgeschichte wie "Rockin’ all over the World" (Status Quo), Michael Jacksons "Earth Song" oder "Purple Rain" (Prince). Dank der Videowände konnten auch Textunkundige im begeistert mitgehenden Publikum immer mitsingen.

Reine Frauenpower gab’s bei "Son of a Preacher Man" mit Maram el Dsoki und dem Constantia-Frauenchor, danach wurde von allen zusammen nur noch gerockt: Bei "Summer of 69", "Mighty Quinn" und "Smoke on a Water" hielt es niemanden auf den Sitzen, es wurde lautstark mitgeklatscht und gesungen. Mit "Simply the Best" (teils umgedichtet zu "Voba the Best") durfte Maram el Dsoki noch einmal als Rockröhre so richtig aufdrehen und holte wirklich alles aus ihrer fantastischen Stimme heraus. Zwei Konfettikanonen verkündeten mit lautem Knall das Ende eines großartigen Abends, dem mit dem neuerlichen "Let me enter-tain you" und Sascha Krebs die allseits geforderte Zugabe folgte.

Die grandiose Jubiläumsshow hatte die "HEW Band" eingeleitet, die mit allerlei Pophits die Wartezeit zwischen Saalöffnung und Programmbeginn angenehm verkürzte.