Wiesloch. (fab) "Vom Chaos inspiriert", ist nicht nur eine Zeile aus dem Beitrag des Slam Poeten Philipp Herold, sondern könnte auch als Motto stehen für Poetry Slam allgemein. Aus der unglaublichen Menge von Wörtern finden die Dichter die Synonyme und Reime, die dann unsere Herzen höher schlagen lassen.

So auch am Donnerstababend, als im Rahmen der Literaturtage im Fun4You zum Poetry Slam geladen worden war. In der zugegeben etwas kühlen Soccerhalle waren Bühne und Stühle aufgebaut. Zahlreiche Besucher waren erschienen, die jeden Platz besetzten und sich auch auf dem Kunstrasen niederließen, der an diesem Abend auch auf eine andere Weise seiner Bedeutung gerecht wurde.

Beim Poetry Slam geht es um mehr als nur das Vortragen von Gedichten. Es ist vielleicht zu beschreiben als eine Mischung aus Lesung, Kabarett und Wettkampf, denn nicht nur der selbst geschriebene Text, sondern auch die Performance, die Kunst des Vortrags, ist von Bedeutung. Dazu geht es immer darum, sich vor dem Publikum gegen andere Teilnehmer des Poetry Slams durchzusetzen und von der Vorausscheidung bis ins Finale zu kommen. Durch eine Begrenzung der Redezeit auf sechs Minuten kommt auch jeder Teilnehmer schnell zu Wort, was dem Publikum Abwechslung bietet und zudem das Programm der Künstler, die sich etwa beim Kabarett wie wild durch alle Genres quatschen, kunstvoll komprimiert.

Malin Lamparter aus Freiburg trug ein eindrucksvolles Werk vor, das aus sechs Minuten scheinbar eine Ewigkeit machte. Jedoch nicht etwa, weil es langweilig war, sondern weil sie so unglaublich viel Energie durch ihre Worte, die gekonnte Betonung und die gut gesetzten Pausen transportierte. In ihrem Gewittergedicht rund um Liebe, Beziehung und unsichtbare Mauern nahm sie die Gäste mit auf eine Reise hinein in das Seelenleben zweier Menschen. In kurzer Zeit wurden plastische Charaktere sichtbar, die alles tun, damit "das Bild nicht zerreißt und die Mauer noch steht", bis ihr gemeinsames Leben nur noch aus Fassade besteht. Was bleibt, ist die Sehnsucht.

Auch bei Theresa Hahl drehte sich alles ums Herz, jedoch aus einer etwas anderen Sichtweise. "Ich bin jemand, der sehr empathisch ist und sich in die Leute reinfühlt", so die 24-Jährige, die aus Heidelberg kommt und derzeit in Bochum lebt. In ihrem Text, an dem sie ein halbes Jahr zwei Stunden täglich arbeitete, geht es nicht nur um Biologie und einen Ausflug in die Herzanatomie, vielmehr ist er eine Ode gegen die Gleichgültigkeit. Zum Poetry Slam kam sie kurz vor dem Abi über einen Workshop. Am Anfang wunderte sie sich noch. "So was kann man auf der Bühne sagen?" Doch dann fing sie selbst Feuer und ist nun Teil des Netzwerks, die "große happy Family, alle beste Freunde".

Karsten Hohage, der zusammen mit Kathrin Ravus durch den Abend führte, beschrieb das Netzwerk als beinahe schon anarchisch und doch funktional. "Es gibt keinen Dachverband, keine Vereine", so der Schriftsteller und Slam Poet. "Poetry Slam kommt aus den USA und wurde von Marc Kelly Smith zum ersten Mal veranstaltet, der normale Lesungen zu langweilig fand."

Die deutsche Szene ist sehr aktiv und gilt als die zweitgrößte weltweit nach den USA. Nach Wiesloch kam eine geladene Auswahl von Slam Poeten aus ganz Baden-Württemberg, organisiert durch das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Heidelberg, das unter dem Motto "Word Up!" eine Art regionale Hochburg des Poetry Slams ist.

Text und Form sind frei, nur Singen ist nicht erlaubt. "Beatboxen aber schon, auch wenn keiner weiß, warum", so Kathrin Ravus. Den Gewinner bestimmt das Publikum durch die Lautstärke des Beifalls, der dann von der Jury, die zugleich die Moderatoren sind, ausgewertet wird. "Das ist nicht immer einfach", so Ravus. Und so war auch das Wieslocher Publikum einmal stur und ein wenig anarchisch und klatschte drei von vier Poetry Slammern ins Finale, obwohl eigentlich nur zwei hätten weiterkommen sollen. Nach dem dritten Versuch gaben die Moderatoren auf, das Publikum zu einer eindeutigeren Wahl aufzufordern und fügten sich.

Neben Liebe, Herz und Sehnsucht gab es an diesem Abend auch ganz banale Themen zu hören. Da gab es zum einen den alltäglichen Saunabesuch beim Herrenabend, zum anderen die Überfischung der Meere und eine amüsante Sichtweise auf die "Krone der Schöpfung" und die Erkenntnis, dass "paarungsbereite Krabbenweibchen krebserregend sind."

Poetry Slam wirkte mit den durchweg jungen Künstlern, die in Wiesloch zu Gast waren, wie eine reine Jugendveranstaltung. Theresa Hahl kennt die Szene aber gut und sagt: "Da sind die Leute auch mit achtzig noch dabei."

Fi Info: http://www.wordup-hd.de