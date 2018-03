Wiesloch. (aot) Der in Wiesloch geborene Herbert Seeburger lebte 1940 als 20-Jähriger in der "Abteilung für Blöde" in Schwarzach. Als am 13. September 1940 der erste Transport in das Lager Grafeneck ging, war Herbert Seeburger dabei. Die behinderten Kinder und Jugendlichen mussten schon um vier Uhr morgens aufstehen und warteten in der Dunkelheit auf die Busse. Dass sie einen Ausflug machen würden, nahmen sie den Betreuern nicht ab. "Heute sehen wir noch den lieben Heiland", wussten einige zu erzählen. Nach Aussagen von Zeitzeugen hätten selbst die Schwerstbehinderten in Zwangsjacken gesagt: "Heiland heute!". Ein blindes Kind habe mit gefalteten Händen angefangen zu singen: "So nimm denn meine Hände!" Die Busse kamen um sieben Uhr und die Kinder wurden noch am gleichen Tag in Grafeneck vergast.

Der Künstler Gunter Demnig, der auf Einladung der Wieslocher Stolperstein-Initiative mit ihrer Sprecherin Patricia Hillier das vierte Mal nach Wiesloch gekommen war, setzte in der Gerbersruhstraße 21 einen Stolperstein zum Gedenken an Herbert Seeburger. Er holte ihn damit zurück in seine Heimatstadt als nicht auslöschbares Mahnmal gegen das verbrecherische Töten von Geisteskranken unter der Herrschaft der Nationalsozialisten.

Weitere Steine setzte er in der Badgasse 21 für Ruth Förster und in der Hesselgasse 3 für Katharina Gehrig, geborene Ries. Demnig erläuterte den Teilnehmern, dass er bereits rund 57 000 Stolpersteine in 20 Ländern gesetzt habe, sein Ziel sei eigentlich eine Million. Mit ihnen solle der sechs Millionen getöteten Juden und weiterer sechs bis acht Millionen Menschen, die der nationalsozialistischen Ideologie zum Opfer gefallen seien, gedacht werden. Dem Argument, dass man "die Opfer mit Füßen" trete, hielt er entgegen, dass der Boden des Petersdoms in Rom auch voller Gräber sei. Durch das Darübergehen ehre man die Toten und schände sie nicht.

Anna Stark von der Stolperstein-Initiative schilderte die Biografien der Opfer, die auch in einer eigens herausgegebenen Schrift nachzulesen sind. Ruth Förster war in schwierigen Verhältnissen in Wiesloch groß geworden. Sie kam 1940 als Pflegekind zu einem Ehepaar in Mönchszell, von dort aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses mit siebeneinhalb Jahren in die Pflegeanstalt für Geistesschwache in Mosbach, wo sie auch die Anstaltsschule besuchte. Ostern 1944 wurde sie dann als nicht weiter bildungsfähig aus der Anstaltsschule im Schwarzacher Hof in Unterschwarzach entlassen und in die Anstalt in Uchtspringe verlegt. Dort starben die Menschen sehr oft an Hunger und Kälte oder Auszehrung, sodass nur schwer nachzuvollziehen ist, ob Ruth Förster tatsächlich an Grippe starb, wie als ihre Todesursache angegeben wurde. Von der behandelnden Ärztin ist bekannt, dass sie Patienten mit Injektionen tötete.

Katharina Ries wurde 1877 in Walldorf geboren und heiratete 1897 Franz Gehrig. 1930 suchte sie aus eigenem Antrieb die Psychiatrische Klinik in Heidelberg auf, wo sie mehrfach wegen Depressionen behandelt wurde. Später kam sie in die Wieslocher Psychiatrie und im Juli 1940, mit weiteren 33 Männern und 27 Frauen, nach Grafeneck, wo sie getötet wurde.

Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann begrüßte in seiner Ansprache das Verlegen von Stolpersteinen, so mache man Geschichte lebendig. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt, in dem rechtes Gedankengut wieder salonfähig werde, besonders wichtig. Das Wissen über die Opfer schütze vor einer Ideologie, nach der wieder, einem falsch verstandenen Darwinismus folgend, Unterschiede nach Herkunft und Religion gemacht würden.

Mit bewegenden Gedichten machten Hannah Jöst und Justice Tarr von der Pflegeschule des PZN deutlich, dass die nationalsozialistischen Verbrechen in der Psychiatrie ein großes mahnendes Thema sind und auch bleiben müssen.