Walldorf. (behe) Die evangelische Kirchengemeinde Walldorf verabschiedete mit einem feierlichen Dankes- und Abschiedsgottesdienst ihren langjährigen Pfarrer Thomas Löffler. Nach 27 Jahren Dienst für die Kirchengemeinde übernimmt der Seelsorger nun eine neue Aufgabe als Industrie- und Sozialpfarrer in Mannheim. Die evangelische Stadtkirche war beim Festgottesdienst voll besetzt und bei der anschließenden Verabschiedungsrunde kamen die Wertschätzung des beliebten Stadtpfarrers und die Würdigung seiner Leistung zum Ausdruck. Der große Chor, bestehend aus der Kantorei und dem Kirchenchor, der Posaunenchor und eine kraftvoll mitsingende Gemeinde gaben dem Gottesdienst einen niveauvollen musikalischen Rahmen.

Zum letzten Mal auf der Kanzel stehend, legte Pfarrer Löffler seiner Predigt einen Text aus dem Lukas-Evangelium zu Grunde, in dem es um die Würdigung von Arbeit geht. "Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte." Mit diesem harten Wort, so Pfarrer Löffler, halte uns Jesus den Spiegel vor. So seien die Menschen, wenn man sie so lasse, wie sie sein können, "maßlos, ausbeuterisch und bar jeglicher Wertschätzung". Dem stelle die christliche Ethik den "Dienst und das Dienen" im biblischen Sinne entgegen: "Ein Christ ist ein freier Mann und niemandem untertan." Gott allein berufe uns zu seinem Dienst.

Pfarrer Löffler, der stark von der Lehre des Reformators Johannes Calvin geprägt ist, bejahte dessen These: "Wer Gott die Ehre gibt, der wird auch den Menschen den nötigen Respekt erweisen, in ihnen das Ebenbild Gottes erkennen" - und sie nicht nur für einen ökonomischen Kostenfaktor halten. Dienst im Namen Jesu Christi sei "Nachfolge" und sei mehr als eben nur "den Job erledigen". Nachfolge sei auch, Verantwortung für sich, für die Mitmenschen und die Welt zu übernehmen, sprach Pfarrer Löffler weiter. Die Verantwortung entfalte das, was Gott den Menschen an Wertschätzung und Fürsorge längst entgegengebracht habe. Der so auf die Arbeitswelt übertragene Leitsatz einer guten Unternehmenskultur laute: "Nur ein Mitarbeiter, der von seinem Arbeitgeber Anerkennung für seine Arbeit erfährt, ist ein guter Mitarbeiter."

Als Vermächtnis für seinen segensreichen Dienst in Walldorf richtete Thomas Löffler Worte von Johannes Calvin an die Gemeinde: "Ich habe viele Schwächen gehabt, die ihr ertragen musstet. Ich kann allerdings von mir sagen, dass ich bei meiner Arbeit das Gute gewollt habe und dass mir meine Fehler missfallen haben. Darum bitte ich euch, dass ihr mir das Schlechte verzeiht. Wenn es aber Gutes gegeben hat, so richtet euch danach und befolgt es."

Dekanin Annemarie Steinebrunner würdigte für den Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz das Wirken Thomas Löfflers. Sie habe geschätzt, wie gut der Pfarrer im Team zusammengearbeitet habe, wie er sich immer wieder Neuem gestellt habe und "nie amtsmüde geworden ist". Die Diakonie, der kirchliche Dienst am Menschen, den Menschen zu helfen, sei Herzensangelegenheit des Pfarrers. Dabei gab es für Löffler den kurzen Weg ins Rathaus. In seinem Dienst habe Löffler "das heilsame Maß im Tun und Lassen gefunden". Sein neues Amt in Mannheim stehe an der Schnittstelle von Kirche, Gesellschaft und Arbeitswelt und passe hervorragend zu ihm. Den Dank des Kirchenbezirks verband die Dekanin mit der Übergabe eines Geschenks in Form eines Kreuzes mit einem eingravierten Labyrinth: "Ora et Labora! In der Mitte angekommen, haben Sie ihr Ziel erreicht." Die Gemeinde stand daraufhin auf und spendete dem scheidenden Gottesmann minutenlangen Beifall.

Die Kinder des Kindergottesdienstes und der Kindergärten zogen am Ende des Gottesdienstes mit ihren Erzieherinnen in die Kirche ein. Sie sangen in einer reizenden Choreografie das Abschiedslied "Ich schenk' dir einen Regenbogen".