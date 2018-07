Rauenberg. (rö) "Wir sind momentan absolut im Zeitplan", sagt Rauenbergs Bauamtsleiter Thomas Glasbrenner zu den umfangreichen Sanierungsarbeiten in der kleinen Mannaberghalle, die künftig als Kulturhalle dienen soll. "Auch von der Kostenseite her" bewege man sich im vorgegebenen Rahmen.

Im Herbst 2013 war mit den Arbeiten begonnen worden, im Oktober, so Glasbrenners Plan, sollen sie abgeschlossen sein. Denn bis zum Jahresende muss die gesamte Maßnahme abgerechnet worden sein, da sonst die Zuschüsse aus dem dann auslaufenden Landessanierungsprogramm (rund eine Million Euro) verfallen würden.

Einen weiteren Zuschuss von maximal 1,3 Millionen erhält die Stadt aus dem Ausgleichsstock des Landes, die Kostenberechnung geht von 4,6 Millionen aus. "Die eine oder andere kleinere Überraschung", wie sie typisch für Altbauten ist, hat es laut Glasbrenner zwar schon gegeben, glücklicherweise jedoch keine gravierenden Vorkommnisse: "Bei den Rohrverlegungsarbeiten für die Entwässerung sind wir zum Beispiel auf ein Entlüftungssystem gestoßen, das so in keinen Plänen eingezeichnet war", berichtet der Bauamtsleiter. Größere Probleme hat das aber nicht verursacht.

Ungeklärt ist derzeit noch, ob der Gussasphaltboden erhalten werden kann oder ausgetauscht werden muss. Bereits abgeschlossen sind die Dachdeckerarbeiten, meist sind sechs bis acht Firmen gleichzeitig in der Halle aktiv: So laufen derzeit unter anderem Elektro-, Gipser-, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsbauarbeiten. "Wenn es so weiterläuft, wäre das in Ordnung", sagt Glasbrenner. Wann die Einweihung der neuen Kulturhalle stattfindet, steht nach seinen Worten noch nicht fest.