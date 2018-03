Wiesloch. (mrei) Ein Geheimtipp in der Region ist das Marionettentheater Wiesloch schon lange. Doch nun wird es eventuell einem noch breiteren Publikum bekannt. Denn vor Kurzem kam ein Fernsehteam im Alten Bahnhof vorbei, um einzelne Szenen aus der "Dreigroschenoper" zu filmen - mit Marionetten als Hauptdarstellern.

Die Aufnahmen sind Teil eines Dokumentarfilms für den Fernsehsender Arte über jenes berühmte Theaterstück von Bertolt Brecht und Kurt Weill aus dem Jahr 1928. Der bekannte Schauspieler Ben Becker wird durch die Dokumentation führen, die durch die originellen Szenen der Wieslocher Puppen aufgelockert werden soll. Wann sie ausgestrahlt wird, steht leider noch nicht fest.

Melanie Weiß von der Filmgesellschaft "Ifage", die die Dreharbeiten für das Projekt übernahm, betonte vor Ort die Wichtigkeit der Kurzszenen für die inhaltliche Ebene der Dokumentation. Aufmerksam auf das Marionettentheater Wiesloch wurde das Fernsehteam laut Melanie Weiß durch eine "einfache Recherche". Die Dreigroschenoper ist - leicht abgewandelt vom Original - schließlich bereits seit 1996 fester Bestandteil des Programms der selbst ernannten "Fädenzieher".

Der Leiter des Theaters, Prof. Peter Schneider, zeigt sich vor allem von der Musik Weills in dem Theaterstück begeistert: Sie sei "einzigartig" und schlicht "nicht verbesserbar". Die "Dreigroschenoper" der Wieslocher Puppenstube ist das nächste Mal in Gänze am Samstag, 19. Januar, zu bewundern, wie gewohnt im Alten Bahnhof. Sämtliche Marionetten des Theaterensembles sind übrigens in mühevoller Detailarbeit von Peter Schneider und seiner Frau Christina selbst hergestellt worden. Über 50 Stunden Arbeit nimmt eine Figur Schneider zufolge in Anspruch, bevor sie einsatzbereit ist. Eine Arbeit, die sich jedoch auszahlt und deren Ergebnis sich sehen lassen kann.