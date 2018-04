Von Volker Knopf

Wiesloch/Karlsruhe. Eine große Ehre wurde am vergangenen Wochenende Sammy Schuckert zuteil. Gemeinsam mit seinem Team erhielt der Wieslocher im Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM) den App-Art-Award in der Kategorie "Sharing" für seine IOS-Applikation "thangs". Am renommierten Wettbewerb hatten Designer und Entwickler unter anderem aus den USA, China, Japan, Kanada, Deutschland, Italien, Großbritannien oder Schweden teilgenommen. Insgesamt 92 Apps aus 17 Ländern wurden von der Jury bewertet. Unter den Juroren befanden sich beispielsweise die SAP oder das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Doch damit nicht genug. Bereits zuvor erhielt Sammy Schuckert den "Sharing BW-Preis", der mit 36 000 Euro dotiert ist. "Diese Auszeichnungen bedeuten meinem Team und mir sehr viel. Die Resonanz auf unsere App ist super. Und die Summe, die wir erhalten, hilft natürlich enorm beim Entwickeln der App. Für uns ist das eine ganz tolle Sache", sagte der 26-Jährige, der an der Hochschule Schwäbisch Gmünd Design studiert und dort seinen Bachelor in Kommunikationsgestaltung machte. Derzeit sitzt er an seiner Master-Arbeit in strategischer Gestaltung.

Zum Entwickeln der Sieger-App hat der Wieslocher eine Semesterpause eingelegt, um in seiner Heimat weiter an der digitalen Applikation zu arbeiten. Der digitale Überflieger besuchte die Hubert- Sternberg-Realschule, ging anschließend an das Informationstechnische Gymnasium und absolvierte danach seinen Zivildienst am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden. Mit dem Internet kam er schon früh in Kontakt. "Mein Vater hatte bereits 1995 ein Internetcafé in Wiesloch. Mich hat die Online-Welt schon früh fasziniert", sagte Sammy Schuckert nach der Preisverleihung im ZKM, die von Markus Brock (SWR) moderiert wurde.

Seine Applikation "thangs" bietet eine Plattform, auf der man sich innerhalb des eigenen Netzwerks über die gemeinsame Nutzung bestimmter Dinge austauschen kann. Das Besondere ist der Zugriff der App auf das jeweilige Telefonbuch der Nutzer. Haben Freunde und Bekannte "thangs" ebenfalls installiert, werden deren Anfragen nach beispielsweise Rasenmähern, Bohrmaschinen oder Skiausrüstung von der App übersichtlich angezeigt. Gerade kostenaufwendige Dinge, die man nicht täglich braucht, können so problemlos an einen anderen Nutzer verliehen werden. Aber auch Interessierte, die die App nicht installiert haben, können über eine verlinkte Internetseite per kostenfreier SMS angefragt werden und auf die Anfrage reagieren. Eine Leihliste hilft bei der Dokumentation der Ausleihen und somit auch, Verliehenes wieder zurückzubekommen.

Voll des Lobes war Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne): "Sharing ist eine nachhaltige und intelligente Art des Wirtschaftens. Sie schont Ressourcen ohne Verzicht und zeigt, dass die Digitalisierung helfen kann, eine Wirtschaft zu entwickeln, die Wohlstand und Verbrauch entkoppeln hilft. ’thangs’ ist eine nutzerfreundliche App, welche die Kommunikation erleichtert und so den Zugang zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen fördert. Wir sind glücklich darüber, dass es junge Unternehmer wie Sammy Schuckert und sein Start-up bei uns in Land gibt. Solchen Pioniergeist und unternehmerischen Wagemut braucht unser Land."

Im Statement der Jury hieß es: "Das Anbieten drehen die Entwickler hier um: Der Nutzer ergreift die Initiative und stellt eine Anfrage, welche an die eigenen Kontakte gestellt wird. Dieses neue Kommunikationsmodell, welches den Zugang zu einem nachhaltigen Umgang erleichtert, ist daher zu Recht Gewinner der Kategorie Sharing des App-Art-Awards." Insgesamt wurden im ZKM fünf Gewinner in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.