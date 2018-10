Walldorf. (rö) Für Bürgermeisterin Christiane Staab ist es die "wunderbare Verknüpfung aus einem Ferienprogramm für Kinder und einem Kulturangebot": das Walldorfer Zeltspektakel, das von 28. August bis 9. September zum 13. Mal stattfindet. Mit dem Zirkus Sorriso und dem Waldspielplatz gibt es wieder die bewährten Betreuungs- und Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche am Ende der Sommerferien, die Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern sollen. Und an den Abenden ist wieder für ein abwechslungsreiches Kleinkunstprogramm gesorgt (siehe auch Übersicht im Kasten rechts).

"Das Programm ist sehr, sehr bunt geworden", verspricht Organisator Jürgen Vogel: "Vom gesellschaftspolitischen Kabarett über Burlesque bis hin zur Comedy und dem Musikkabarett ist alles dabei." Vom Bekanntheitsgrad her dürfte Jochen Malmsheimer (5. September) ein Highlight sein, der regelmäßig in der ZDF-Sendung "Neues aus der Anstalt" zu sehen ist. Ein "Feuerwerk der Worte" kündigt Jürgen Vogel für das Duell "Ehnert vs. Ehnert" (4. September) an, wenn es in "Küss langsam" um Zwischenmenschliches geht. Das Trio "Wildes Holz" (6. September) spielt ausschließlich auf Holzinstrumenten und bietet quasi "AC/DC auf der Blockflöte". Nicht Wiener, aber immerhin österreichischen Schmäh verbreitet Stefan Waghubinger (3. September) und bringt so sein Publikum zum Toben. Murat Topal (30. August) sollte bereits vergangenes Jahr in Walldorf auftreten, musste dann aber wegen eines Motorradunfalls kurzfristig absagen. "Er wird sich dieses Mal hoffentlich nicht verletzen und seinen Auftritt nachholen", sagt Jürgen Vogel. Für burleskes Kabarett stehen "Evi & das Tier" (27. August), eher schrill sind auch "Annamateur & die Außensaiter" (29. August). Dazwischen gibt es klassisches Musikkabarett mit Tina Teubner (28. August). "Das ist wieder ein komplett neues Programm", verweist Jürgen Vogel nicht ohne Stolz darauf, dass beim Zeltspektakel "nichts wiederholt wird". In 13 Jahren habe man 100 Künstler mit 100 unterschiedlichen Programmen in der Manege begrüßen dürfen.

Tradition haben auch die begleitenden Veranstaltungen: das Kinderfilmfestival (unter anderem mit dem "Dschungelbuch", "Heidi" oder "Ice Age 4") , die spätabendlichen Auftritte der "Louis Trinker Band" oder die sonntäglichen Matineen mit Live-Musik. Als Kern des Zeltspektakels sieht Jürgen Vogel aber den Zirkus Sorriso, der weit mehr als "nur" ein Betreuungsangebot in den Ferien ist: "Kinder lernen, dass man auch mit Disziplin viel Spaß haben kann. Und die Eltern sehen, dass ihre Kinder viel leisten können, wenn man es ihnen zutraut", sagt Vogel. In diesem Jahr lautet das Motto des Mitmachzirkus, der wieder vier Vorstellungen geben wird, passend zur 13. Auflage des Zeltspektakels übrigens "Die Wilde 13". Der Waldspielplatz, ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, für das man sich vorab anmelden muss, findet von Dienstag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr statt.

Frische mediterrane Küche und badische Spezialitäten verspricht Ante Karacic (Restaurants "Konoba" und "Cristall" in Waghäusel) für das "Waldrestaurant auf Zeit", das neben einer großen Speisekarte wechselnde Tagesessen, ein Barbecue am Samstagabend und den Matinée-Brunch am Sonntagmorgen anbieten wird. Im vergangenen Jahr kam das gut an: "Das Feedback war ausgesprochen positiv", sagt Jürgen Vogel, und auch die Nachfrage hat gestimmt: Trotz 80 Sitzplätzen "ging in der zweiten Woche ohne Reservierung fast nichts mehr", sagt Ante Karacic.