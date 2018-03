Am westlichen Östringer Stadtrand wurde jetzt von der Firma Toll Collect an der Bundesstraße 292 eine der bundesweit rund 600 neuen Mautkontrollsäulen installiert, mit denen künftig (ab 1. Juli) die ordnungsgemäße Entrichtung von Lkw-Mautgebühren an Bundesstraßen überprüft wird. Foto: Braunecker