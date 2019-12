Östringen. (pol/rl) Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen an vier Straßenbahnen die Fahrscheinautomaten aufgebrochen. Die Bahnen standen in einer Halle in der Bahnhofstraße, als die Täter zwischen 2 und 6.30 Uhr zunächst die Türe zur Halle aufbrachen. Danach schlugen sie zunächst die Scheiben zu den Fahrerkabinen ein und brachen dann die Tür zum Fahrgastraum auf. In den Bahnen selbst brachen die Täter dann die Fahrscheinautomaten auf und klauten die Geldkassetten.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer am frühen Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertages im Bereich der Abstellhalle verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der 07253/80260 zu melden.