Ärger am Morgen des Karfreitags: Bürgerinnen und Bürger, die am Feldkreuz in den Wieslocher Weinbergen spazieren wollten, fanden eine vermüllte Fläche vor. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (obit) Das Entsetzen bei den Bürgern Wieslochs, die am Morgen des vergangenen Karfreitags durch die Weinberge spazierten, war groß. Bürgermeister Ludwig Sauer sprach am Ostermontag im Gespräch mit der RNZ gar von einem "Exzess". Was war geschehen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in den Weinbergen im Bereich zwischen Bussierhäusel und Feldkreuz randaliert und Unmengen an Müll hinterlassen.

"So eine Brutalität haben wir noch nie erlebt, das ist furchtbar", sagte Sauer. Wieslochs Ehrenbürger Rainer Kircher hatte sich am Freitagmorgen bei ihm gemeldet und ebenfalls von den Schäden berichtet. Kircher kümmert sich ehrenamtlich um das Areal zwischen Bussierhäusel und Feldkreuz, richtet den Bereich her. "Er war am Boden zerstört", berichtete Sauer von dem Telefonat.

Am Feldkreuz wurde eine Weinkelter aus den Angeln gehoben und auf die Seite geschmissen. Bänke wurden umgeworfen. "Teilweise wurden Mülleimer und Zaunteile aus der Bodenverankerung gerissen. Im näheren Umfeld waren Glasscherben verteilt und der Inhalt der Mülleimer auf die Wege geleert", beschreibt die Polizei in einer Meldung die Ausmaße der Zerstörung. "Die Kelter wird man retten können, der größte Schaden ist eher der immense Arbeitsaufwand zum Aufräumen", so Sauer, der besonders dem Wieslocher Bauhof-Mitarbeiter Emmerich Stöcklein und dessen Frau dankbar ist: "Beide waren am Karfreitag drei bis vier Stunden vor Ort und haben sauber gemacht."

Obwohl die Schäden soweit beseitigt sind und der Abfall weggeräumt wurde, ist die Aufregung groß. Auch ein Blick in das Soziale Netzwerk Facebook zeigt, dass der Ärger bei den Menschen aus Wiesloch noch nicht verraucht ist. Unter Fotos von dem verwüsteten Gebiet ärgern sich zahlreiche Nutzer. Eine Bürgerin aus Wiesloch, mit der die RNZ Kontakt hatte, fuhr am Freitagmorgen an dem besagten Abschnitt in den Weinbergen vorbei, machte Fotos. Sie möchte anonym bleiben, sagt aber im Gespräch mit der Redaktion :Die Vorfälle am Feldkreuz und am Bussierhäusel würden sich häufen, auch am Wochenende zuvor soll dort randaliert worden sein. In den vergangenen beiden Jahren der Corona-Pandemie seien dort viele junge Menschen vor Ort gewesen und hätten gefeiert. Stadt und auch Polizei wüssten davon, so die Wieslocherin. Das Polizeipräsidium in Mannheim konnte jedoch zu weiteren Vorfällen am Ostermontag auf RNZ-Anfrage keine Auskünfte geben.

Sauer bestätigt zwar, dass in dem Gebiet immer wieder Müll gefunden werde, randaliert wurde in der Vergangenheit aber nicht. Polizei und Gemeindevollzugsdienst seien dort auch regelmäßig vor Ort. "Da sind natürlich auch Jugendliche unterwegs. Feiern ist absolut okay, aber nicht in diesem Ausmaß", so Sauer. Hierzu habe es in der Vergangenheit auch einen Austausch mit dem Jugendgemeinderat gegeben, um den Dialog zu suchen.

Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revier Wiesloch unter der Nummer 0 62 22/5 70 90 in Verbindung zu setzen.