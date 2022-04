Von Paul Körner

Dielheim-Horrenberg. 50 Jahre sind inzwischen vergangen, seit mit Wirkung vom 1. März 1972 die Gemeinde Horrenberg, bestehend aus dem gleichnamigen Ort sowie den Ortsteilen Balzfeld, Oberhof und Unterhof, nach Dielheim eingemeindet wurde. Was sich einfach anhört und in wenigen Sätzen urkundlich protokolliert wurde, war alles andere als eine einfache Geburt. Ein Blick zurück.

Bereits 1968 hatte der baden-württembergische Landtag das Gemeindereformgesetz in Angriff genommen. Damit war für kleinere Gemeinden von vorneherein klar, dass diese ihre Selbstständigkeit verlieren würden. Mit den Vorgaben aus dem Eingemeindungsgesetz war man weiteren Zwängen ausgesetzt. Dort wurde als Mindestgröße für selbstständige Gemeinden im Einzugsbereich von Großstädten eine Bevölkerungszahl von 5000 festgelegt. Auf diese Zahl kamen im Jahr 1970 weder die Gemeinde Dielheim noch die Gemeinde Horrenberg. So war auch kaum zu erwarten, dass eine der beiden Gemeinden in ihrer bisherigen Form bestehen bleiben könnte. Offen war lediglich die Frage, wer sich mit wem in welcher Form zusammenschließen sollte.

Auch die höheren Verwaltungsbehörden planten mit und sahen eine Eingemeindung Dielheims nach Wiesloch vor, während sich bereits 1969 die Freie Wählergemeinschaft Wiesloch für diese Lösung stark gemacht hatte. Die Gemeindeverwaltung Dielheim unter Führung von Bürgermeister Erhard Greulich stand diesem Ansinnen mehr als ablehnend gegenüber. "Diele bleibt Diele", rief er immer wieder in die Kommune und favorisierte die Selbstständigkeit Dielheims bei gleichzeitiger Eingemeindung der Gemeinde Horrenberg. Sogar mit der Gemeinde Tairnbach wurde dabei geliebäugelt. Greulich berief sich dabei auf den Schulentwicklungsplan, der seiner Meinung nach mit der geplanten Zusammenlegung der Hauptschulen von Dielheim und Horrenberg wegweisend war. Ein weiteres Modell, das zu Beginn der Diskussionen in Erwägung gezogen wurde, war der Zusammenschluss von Dielheim, Horrenberg, Baiertal und Schatthausen zu einer Verwaltungsgemeinschaft oder Einheitsgemeinde. Dabei wäre ein Ort mit neuem Namen entstanden, wie zum Beispiel in Lobenfeld und Waldwimmersbach zur Gemeinde Lobbach.

Wird Horrenberg ein Teil von Dielheim? Oder wollen die Bürgerinnen und Bürger doch, dass die Gemeinde zu Wiesloch zählen wird? Foto: Paul Körner

So fanden in den Jahren 1970 und 1971 viele Gespräche zwischen den vier Gemeinden statt, allerdings ohne Einigung. Stattdessen sorgte im Juni 1971 in Baiertal und Schatthausen der Bürgerwille für klare Verhältnisse: Ein mehrheitliches Votum fiel zu Gunsten der Stadt Wiesloch aus – die Horrenberger mussten sich neu orientieren. Der aus Horrenberg, Balzfeld, Unterhof und Oberhof bestehenden Gemeinde blieben zwei Alternativen: Die Eingemeindung nach Wiesloch oder die nach Dielheim, jeweils mit eigener Ortschaftsverfassung und einem Rat. Die dritte Alternative, eine Beibehaltung der Selbstständigkeit, hatte allerdings wegen der geringen Einwohneranzahl keine Chance.

Ab diesem Zeitpunkt waren nun die "Brautwerber" gefordert. Sowohl der Wieslocher Bürgermeister Heinz Bettinger als auch der Dielheimer Bürgermeister Erhard Greulich machten der Gemeinde Horrenberg inhaltlich gleiche Angebote. Dielheim gestand Horrenberg höhere Finanzmittel zu. Bürgermeister Hugo Epp favorisierte den Zusammenschluss mit Dielheim nicht nur wegen der höheren "Mitgift" und suchte das Gespräch. Zwischenzeitlich drängte die Zeit. Zuschüsse wollte das Land nur geben, wenn das Eingemeindungsverfahren bis zum März 1972 abgeschlossen war. Viele Kommunen im Land taten sich damals sehr schwer.

Bei zwei Versammlungen in Horrenberg und Balzfeld im Januar 1972 sollte Licht ins Dunkel gebracht werden. Doch weit gefehlt. Bürgermeister Hugo Epp empfahl den Bürgern, der Eingemeindung nach Dielheim zuzustimmen, während die Befürworter einer Lösung mit Wiesloch unter Federführung von Gemeinderat Eugen Fuchs vehement für ihr Modell kämpften. Die Fronten waren verhärtet. Auf der Balzfelder Bürgerversammlung kam es zu einem Eklat mit den Vertretern der Presse, da die mögliche Eingemeindung Horrenbergs nach Dielheim in der Rhein-Neckar-Zeitung und im Heidelberger Tageblatt angeblich falsch dargestellt worden war. Schließlich verließen die Pressevertreter beider Zeitungen unter Protest den Saal und verweigerten die Berichterstattung. Bei weiteren Informationsabenden, veranstaltetet von den CDU-Ortsgruppen Horrenberg und Balzfeld, warben die Bürgermeister von Wiesloch und Dielheim nochmals um die Gunst der Gemeinde Horrenberg. Diese führte am 30. Januar eine Bürgerbefragung durch. Das ging so weit, dass Plakate der Befürworter einer Wieslocher-Eingemeindung abgerissen oder übermalt wurden. Bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent stimmten 365 Wahlberechtigte für Dielheim, 342 für Wiesloch und 311 für die Beibehaltung der Selbstständigkeit.

Das Gemeindereformgesetzes des Landes sorgte in den Gemeinden für viel Ärger. Foto: Paul Körner

Kurz vor der Entscheidung ließ das Innenministerium verlauten, dass man eine aus Dielheim und Horrenberg bestehende Gemeinde als zu klein ansehe und eine spätere Eingemeindung nach Wiesloch im Auge habe. Zumindest sei eine Verwaltungsgemeinschaft mit Wiesloch zu bilden. Der Dielheimer Rat befürwortete eine Verwaltungsgemeinschaft als kleineres Übel. So fand am 27. Februar 1972 die nächste, aber letzte Bürgeranhörung in der Gemeinde Horrenberg statt. Dabei ging es nur noch um die Frage: Dielheim oder Wiesloch?

Es blieb spannend bis zum Schluss: Bei einer Wahlbeteiligung von 79,4 Prozent ergab sich im Stimmbezirk Horrenberg/Unterhof/Oberhof eine äußerst knappe Mehrheit für die Eingemeindung nach Wiesloch. Letztendlich spielten aber die Balzfelder das Zünglein an der Waage. Ihr mehrheitliches Votum für Dielheim gab den Ausschlag für das Ergebnis von 578 zu 502 zu Gunsten von Dielheim. Nach dreihundert Jahren konnten die Balzfelder den Horrenbergern ihren politischen Willen aufzwingen. Ihr Streben nach Unabhängigkeit begann nämlich schon im Jahre 1705. Seither wurden sieben Trennungsversuche von Horrenberg unternommen.

Einen Tag nach der Bürgeranhörung tagten die Gemeinderäte in Dielheim und Horrenberg und stimmten der Eingliederung zu. Unmittelbar nach den Sitzungen unterzeichneten die beiden Bürgermeister Erhard Greulich und Hugo Epp den Eingliederungsvertrag. Mit Wirkung zum 1. März 1972 wurde die Gemeinde Horrenberg mit ihren 2300 Einwohnern Teil der nun 6500 Einwohner zählenden Gemeinde Dielheim. Hugo Epp wurde mit dem Tag der Eingemeindung in den Ruhestand versetzt und als Beamter auf Zeit zum Ortsvorsteher der Ortschaft Horrenberg mit den Ortsteilen Horrenberg, Balzfeld, Unterhof und Oberhof bestellt.

Die ehemalige Gemeinde erhielt eine eigenen Ortschaftsverfassung und einen Ortschaftsrat, von dessen zehn Sitzen je vier auf Horrenberg und Balzfeld, sowie je einer auf den Unterhof und den Oberhof entfielen. Der Ortschaftsrat hatte in Sachen Ortsvorsteher das Vorschlagsrecht. Die Wahl musste laut Gesetz vom Gemeinderat vorgenommen werden. Dieser konnte dem Kandidaten auch die Zustimmung verweigern. So geschah es im Jahre 1978. Nachdem Hugo Epp das Amt sechs Jahre lang ausgeübt hatte, kam es zur Neuwahl. Der Gemeinderat verweigerte dem vorgeschlagenen Bewerber zweimal die Zustimmung. Nach dem zweiten Wahlgang traten einige Ortschaftsräte spontan zurück, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Bis auf einen konnten allerdings alle zur Fortführung ihrer Arbeit überredet werden. Es war wieder Ruhe eingekehrt und in den Folgejahren gelang es dem Ortschaftsrat, die Interessen der Ortsteile zu vertreten, auch dank souveräner Ortsvorsteher.

Dieses Ereignis der "Eheschließung" vor nunmehr 50 Jahren bietet Grund zum Feiern – und es darf doppelt gefeiert werden: Horrenberg blickt 2022 auf eine 750-jährige Geschichte zurück. Der Ortsteil fand vor 750 Jahren unter dem Ortsnamen "Horrenburch" seine erste Erwähnung in einer Urkunde des Bischofs von Speyer. Das wird am Wochenende des 30. April und 1. Mai mit einem Fest gefeiert.