Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Andrang beim Bücherflohmarkt des Lions Clubs Wiesloch, der am gestrigen Vormittag seine Pforten in einer Halle des Floraparks öffnete, war überwältigend. Eine knapp 150 Meter lange Warteschlange hatte sich gebildet und trotz empfindlicher Kühle harrten die Besucher geduldig aus, um in dem großen Angebot zu stöbern. Seit 2006 organisiert der Lions Club seinen jährlichen Büchermarkt, allerdings mit einer Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie in 2020. "Das hatten wir bisher selten, solch einen Ansturm", meinte auch Hartmut Pilz seitens der Veranstalter.

Bereits im Vorfeld hatten an zwei Tagen all jene Artikel abgegeben, die Bücher, Bildbände, CDs und sogar Schallplatten nicht mehr benötigten. Der Reinerlös fließt, wie in all den Jahren zuvor, wieder einem guten Zweck zu. Inzwischen hat sich dieser Flohmarkt weit über die Grenzen der Weinstadt herumgesprochen, ist doch die Veranstaltung längst zu einer festen Institution geworden.

Und der Besuch lohnte sich, denn die Auswahl ist riesengroß. "Wir haben mehr als 50.000 Bücher hier im Angebot", berichtete Gerhard Wagner, Seniorchef im Florapark. Tief in die Tasche mussten die Interessenten nicht greifen, die Preisspanne bewegte sich ab einem Euro für Taschenbücher und zwei Euro für gebundene Werke. Für Raritäten oder gar seltene Exemplare – so befand sich eine komplette Ausgabe des Brockhaus in der Lexika-Ecke – war es letztendlich Verhandlungssache. Für all jene, die auf der Suche nach dem Besonderen waren, war der Markt eine Fundgrube. "Das ist toll organisiert und man findet sich prima zurecht", so das Lob der Bücherfreunde.

Im Vorfeld hatten die Mitglieder des Lions Clubs in unzähligen Stunden die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Die gespendeten Bücher wurden sorgfältig gesichtet und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Für die Besucher eine wertvolle Hilfe konnten sie sich doch bestens orientieren. "Romane und Krimis machen den Großteil im Angebot aus", berichtete Wagner. Auch CDs, DVDs und Blu-Rays werden zu günstigen Preisen angeboten. Die Motivation der Käufer war unterschiedlicher Natur. Da ging es natürlich darum, für die anstehenden Wintermonate wieder etwas Neues zum Schmökern zu ergattern, aber auch mit dem Kauf oder einer Spende etwas Gutes zu tun. Mit lustigen Ausnahmen: So stand ein Herr in der Schlange und auf die Frage, was er denn suche, antwortete er: "Ich habe ein Buch abgegeben, das meine Frau jetzt vermisst. Also kaufe ich es wieder zurück." Andere wiederum wollten einfach "mal schauen, was es so gibt" und eine Frau aus Dielheim hatte es speziell auf Schallplatten abgesehen, andere auf seltene Biografien, Kochbücher oder Reiseführer. Alles fein säuberlich gestapelt in Regalen, in denen sonst Pflanzen untergebracht sind.

Der Erlös wird komplett für wohltätige Zwecke genutzt und geht in kulturelle und soziale Projekte. Der Lions Club hat sich die Vermittlung von Lernkompetenzen, aber auch Gewaltprävention und Drogenprophylaxe auf die Fahne geschrieben. "Wir haben dabei ein besonderes Auge auf die Förderung und Unterstützung der Jugend", informierte Gerhard Wagner, um gleichzeitig darauf zu achten, dass bei dem gestrigen Ansturm nur eine definierte Anzahl von Besuchern in die Halle hinein konnte. "Das Interesse wird jedes Jahr größer", freute er sich.

Am heutigen Samstag besteht von 9 bis 17 Uhr nochmals die Gelegenheit, den Bücherflohmarkt in der Halle des Floraparks zu besuchen.