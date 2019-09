Wiesloch. (pol/man) Ein Unbekannter hat einer Seniorin am Samstag in der Wieslocher Innenstadt die Handtasche gestohlen und ist danach geflohen. Laut Polizeibericht war die 70-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf der Dämmelstraße in Richtung Gerbersruhstraße unterwegs. Auf Höhe von Hausnummer 15 kam ihr ein Mann entgegen und riss ihr die Tasche aus der Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung Bachgasse/Mühlgasse.

Der Täter wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: Etwa 23 bis 28 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er habe eine normale Statur, längere schwarze, lockige Haare sowie ein "südländisches Aussehen". Zudem trug er graue Kleidung, Jeans und eine Sonnenbrille. In der Handtasche befanden sich 30 Euro Bargeld.

Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei in Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.