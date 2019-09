Von Marco Friedrich

Wiesloch. Abgeschleppt werden musste ein Transporter nach einem Unfall am Sonntagmorgen in Wiesloch. Der Fahrer des VW war gegen 6.30 Uhr in der Straße "In den Weinäckern" gefahren. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer.

Der Fahrer blieb unverletzt, sein Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch kam vor Ort und streute ausgelaufen Betriebsmittel ab