Wiesloch. (pol/kaf) Die Polizei sucht Zeugen, die einen Fahrradunfall am Freitag, 4. September, gegen 9.20 Uhr auf dem Bögnerweg beobachtet haben. Wie die Beamten mitteilen, zog sich der Radler dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am selben Tag operiert werden musste. Eine Hundehalterin sowie zwei Passantinnen könnten den Unfall beobachtet haben. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-4163 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.