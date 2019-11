Wiesloch. (pol/mare) Unbekannte sind am Sonntagabend in einen Recyclinghof eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter auf frischer Tat ertappt.

Gegen 22.20 Uhr gelangten die Einbrecher auf das umzäunte Gelände eines Recyclinghofs in der Straße "Bruchwiesen". Die Unbekannten hatten an einer Stelle ein etwa 1,50 Meter mal 50 Zentimeter großes Loch in den Zaun geschnitten und waren so auf das Areal gelangt. Als sie sich dann dem Bürogebäude näherten, wurden die beiden Männer von einem Angestellten entdeckt und angesprochen.

Hierauf ergriff das Duo sofort die Flucht und rannte in Richtung des angrenzenden Feldgebiets davon. Ob die Einbrecher etwas gestohlen hatten, steht derzeit noch nicht fest.

Der Angestellte konnte die Personen wie folgt beschreiben: Beide waren etwa 1,85 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, schlank, athletisch, dunkel gekleidet eventuell mit Regenbekleidung. Einer der beiden hatte mittellange Rastalocken.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.