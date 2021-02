Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im "Flügel"-Kreisel an der Hauptstraße und Güterstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 16 Uhr aus dem Kreisverkehr und streifte dabei eine 24-jährige Fußgängerin am Ellenbogen, als diese mit ihrem einjährigen Kind den Zebrastreifen passieren wollte.

Das kleine Mädchen blieb unverletzt, die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Auto könnte ein weißer Range Rover gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.