Wiesloch. (pol/lyd) Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Wiesloch, teilt die Polizei mit. Eine 81-jährige Frau war kurz nach 8 Uhr mit ihrem Ford-Fiesta auf der Walldorfer Straße von Walldorf in Richtung Wiesloch unterwegs. In Höhe der Ausfahrt des Oberdecks des Busbahnhofs missachtete sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem aus dem Busbahnhof ausfahrenden Bus zusammen. Dabei lösten im Ford beide Airbags aus, wodurch die 81-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde zur Untersuchung zu einem örtlichen Ärztehaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde sie wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.