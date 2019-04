Wiesloch. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Dieb beklaute am späten Donnerstagvormittag eine 85-jährige Frau in der Hauptstraße. Die Frau kaufte gegen 11.30 Uhr in einer Bäckereifiliale ein, als sie ihre Handtasche mit Geldbeutel darin in ihrem Rollator deponierte. In einem unbeobachteten Moment nahm der Dieb oder die Diebin den Geldbeutel aus der Handtasche. Darin befand sich neben Bargeld auch persönliche Papiere und Scheckkarten der 85-Jährigen.

Info: Hinweise auf den Täter oder die Täterin erbittet das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0.